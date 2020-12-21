Логово армянского терроризма в Москве: требуется реакция

Сегодня "Голос Ислама" выступит в двух абсолютно не присущих ему амплуа: защитника национальной безопасности России от угрозы терроризма и защитника от этой же угрозы существующей власти Республики Армения. Для тех, кто сразу не поймет, почему мы это делаем, пояснение будет в конце данной статьи.

Итак, находясь на территории России как минимум один ее гражданин и известный общественный деятель открыто занимается пропагандой и по сути организацией террористической деятельности, а заодно с ним этим же на ее территории анонимно занимается еще примерно дюжина российских граждан.

Абсолютно однозначно это делает российский медиа-магнат Арам Габрелянов (на фото), с началом Второй Карабахской войны превратившийся в рупор армянских милитаристких, а после ее завершения реваншистских и террористических сил. То, чем он сейчас занимается, попадает под действие ст.205.2. п.п.2 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

В частности, вчера в своем телеграм-канале он разместил несколько призывов к убийству представителей высшего политического руководства Республики Армения в рамках повторения террористической операции "Немезис". Прилагаем ссылки на эти публикации и их скриншоты на случай, если они будут удалены (https://golosislama.com/news.php?id=39418):

https://t.me/AramGabrelyanov/114

https://t.me/AramGabrelyanov/113

Как видно, вдохновители террористов продолжают пополнять список своих потенциальных жертв:

https://t.me/AramGabrelyanov/141

Хотим обратить внимание на то, что этим занимается не какой-то фрик, а один из ключевых представителей российского медиа-бизнеса - председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты "Известия", хозяин издательского дома News Media, в который входит бывший Life News, а ныне Mash, президент холдинга "Балтийская медиагруппа", владелец футбольного клуба "Арарат" (Москва).

Наряду с ним призывами к терроризму занимается ряд анонимных армянских телеграм-каналов, авторы большинства из которых также находятся на территории Армении и являются ее гражданами: Armenian Military Portal https://t.me/military_arm, Spitak Arch https://t.me/archiuj и другие, чьи перепосты можно найти в канале у Габрелянова.

В то время как президент России Владимир Путин призывает поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в частности, в доведении до конца достигнутых договоренностей по прекращению войны, эти граждане России, как неизвестные, так и публичные лица, призывают к совершению террористических актов в отношении представителей высшего руководства страны - союзника России по ОДКБ.

В связи с этим мы призываем наших читателей из числа граждан России, особенно адвокатов и правозащитников, проинформировать ее силовые структуры о деятельности армянских террористов, явно попадающей под УК РФ. Сделать это можно, в частности, по этим ссылкам:

https://ncpti.su/illegal_content/

https://antiextremizm.ru/veb-priemnaya-fsb/

https://extremizmu.net/pozhalovatsya-na-ekstremizm/

https://www.oprf.ru/1449/2134/2412/2413/?PHPSESSID=j58s88thon91v8br43v372noe1

Теперь что касается того, почему мы это делаем.

С одной стороны, как говорится, история повторяется дважды - сперва в виде трагедии, а потом в виде фарса, и то, что жертвами операций армянских террористов в наши дни объявляются уже не османские и азербайджанские политики, как это было в XX веке, а лидеры самого армянского государства, говорит о банкротстве этого проекта.

С другой стороны, если не задушить этот армянский терроризм в зародыше, начавшись с армянских должностных лиц, он снова начнет перекидываться на остальных их противников. Подтверждением этому является то, что во время войны тот же Габрелянов угрожал тем же самым "Немезисом" видному современному историку армянского происхождения Филиппу Экозьянцу, разоблачающему великоармянские шовинистические мифы и призывающему армян к примирению со своими соседями.

Да и в принципе, совершенно непонятно, почему в России, где людей сажают за безобидные или спорные и неоднозначные призывы, есть те, кто считают себя вправе заниматься неприкрытой организацией терроризма.

Поэтому, призываем наших читателей нанести удар по подобной политике двойных стандартов. Сведения о ваших обращениях и их рассмотрении просим высылать нам на: backgolosislama@gmail.com с пометкой "Габрелянов".

По итогам этой кампании мы сможет выяснить, обладают ли армянские террористы в России статусом неприкосновенных, и чего стоят слова солидарности ее президента с нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном.