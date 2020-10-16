Усиление Турции и перспективы постсоветских мусульман

Успехи Азербайджанской армии на фронтах войны за деоккупацию своих территорий дали повод огромному количеству ее врагов и друзей снова говорить об усилении позиций Турции. Подстегнул такие разговоры и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказавший на днях буквально следующее:

"После войны в Карабахе изменится не только регион, но и мир. Уже меняется. Каждый увидел нашу силу, с нами будут считаться уже на более высшем уровне. Роль Азербайджана в региональных вопросах еще более усилится. Турецко-азербайджанский союз еще более укрепится, это жизненно важно как для Азербайджана, так и для Турции".

Если в кого-то эти перспективы вселяют страх, то у кого-то они рождают надежды. На постсоветском пространстве и в частности в РФ это главным образом страх перед объединением вокруг Турции как мощной региональной державы мусульман вообще и тюрок в частности, соответственно, у них на это возникают надежды. Что касается боящихся, не будем их лишать такого удовольствия, но вот что касается надеющихся, чтобы им не быть обманутыми своими надеждами, стоит поразмышлять, насколько они соотносятся с реальностью.

Вообще, те, кто читают "Голос Ислама" давно, знают, что наше отношение к внешней политике нынешнего руководства Турции претерпевало изменения - от больших надежд на политику т.н. неоосманизма во время событий Арабской весны при премьер-министре Ахмете Давутоглу до разочарования сдачей многих позиций после его отставки и формирования нового курса, о котором мы не раз писали. Прошлым летом, когда руководство Турции активизировалось на средиземноморском направлении, мы описали разные этапы его внешней политики в статье "Новая Большая игра Турции?" (https://golosislama.com/news.php?id=36804).

2020 год ознаменовался рядом успехов Турции, как то остановка наступления режима Асада в Идлибе, перелом хода войны в Ливии и, наконец, под занавес этого года - изменение руками своего союзника балланса сил на Южном Кавказе, о неизбежности которого мы писали за два месяца до этого в связи с провокационными действиями и заявлениями руководства Армении (https://golosislama.com/news.php?id=39128 и https://golosislama.com/news.php?id=38988).

На этом фоне сегодня одни боятся подъема т.н. пантюркизма, в частности, в виде обсуждаемого создания военного союза Турции и тюркоязычных государств Южного Кавказа и Средней Азии, другие наоборот мечтают о нем как об избавлении и защите от врагов. Но в связи со всем сказанным выше надо понять одну важную вещь, из-за непонимания которой возникали многие неоправданные надежды и потом разочарования.

Как бы одни ни хотели видеть в Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Халифат, а другие Туран, она прежде всего остается национальным государством - Турецкой Республикой, созданной в 1923 году после краха как Османского халифата, так и пантюркистских проектов младотурок. Да, сегодня во главе этого государства находится союз двух партий, для одной из которых (AKP) характерны османские и панисламские симпатии, а для другой (MHP) тюркистские, что отражается на его внешней политике. Однако как показывает опыт, и то, и другое может успешно реализовываться настолько, насколько это не подрывает принципы национальной государственности Турции и не противоречит ее интересам.

Это значит, что Турция не может (даже если бы такое желание у нее было) решать проблемы других мусульман или тюрок за них, а эффективную помощь им способна оказывать только тогда, когда они предпринимают необходимые усилия, чтобы ей воспользоваться. Например, многое после падения Алеппо говорилось о провалах турецкой политики на сирийском направлении, и сейчас уже нет смысла к этой теме возвращаться. Но почему при этом в Ливии Турция оказалась куда эффективнее, чем в Сирии? Потому что сами ливийские революционеры сделали то, что оказались не в состоянии сделать сирийские - создать объединенный военно-политический орган в лице Правительства Национального Согласия, признанный международным сообществом в качестве законного органа власти.

Сегодня турецкая поддержка оказывается эффективной в Карабахской войне, но благодаря чему? Благодаря тому, что существует международно признанное государство Азербайджан с экономикой и армией, которые все эти годы готовились к военному решению проблемы, при этом работая и на дипломатическом поприще, чтобы иметь алиби для начала войны в виде исчерпания всех мирных способов решения проблемы. Что немаловажно, Азербайджан действует строго на основе международного права, возвращая себе признанную за ним территорию. Это важно понимать, потому что некоторые горячие головы сегодня предлагают чуть ли не идти на Ереван, восстанавливая Эриванское ханство, или пробивать через Армению Мегрийский коридор, связывающий материковый Азербайджан с Нахичеванью. Но руководство Азербайджана грамотно пытается избежать боевых действий с самой Арменией, и более того, даже в отношении армян на своей территории говорит о готовности предоставления им автономии в случае мирного решения.

То есть, нравится это кому-то или нет, это все работает именно так. Поэтому, если завтра возникнет Тюркский военный союз, то не в результате того, что новая Исламская Армия Кавказа освободит мусульманский Кавказ, а Исламская Армия Туркестана - Среднюю Азию, а в результате того, что суверенные, международно признанные государства сами примут такое решение, имея на это полное право.

А теперь посмотрим, готовы ли они к этому? Если отношения с Турцией Азербайджана очевидны и с Узбекистаном они тоже улучшаются, то как показали последние события в Кыргызстане, он пока остается заложником, с одной стороны промосковских и прокитайских сил, с другой стороны, для Анкары неприемлемы сильные позиции в нем гюленистов (FETO). Казахстан тоже все больше и больше вовлекается в орбиту Китая, при этом продолжая оглядываться на Москву. Туркмения же под властью ее неадекватных деспотов, пока ведет себя, как будто бы это отдельная планета.

Так что, даже в отношении независимых тюркских государств реальность пока далека от страхов одних и грез других. Да, изменение балланса сил на Южном Кавказе превращает Турцию в одного из важных игроков не только в нем, но и в Центральной Азии, с которым придется считаться Пекину и Москве. Но противодействие усилению ее влияния будет идти, причем, не только извне, но и изнутри тюркских государств по самым разным линиям. Так что, даже тут существует огромное поле для работы на годы вперед.

Что же касается мусульманских и в частности тюркских народов РФ, то к ним сказанное относится вдвойне. Если независимые постсоветские тюркские государства имеют хотя бы номинальный суверенитет, а в некоторых случаях действительно пытаются превратиться в страны, с интересами которых приходится считаться, то мусульмане так называемой Российской Федерации (которая в реальности уже давно перестала быть федерацией) за годы путинского правления полностью утратили свою субъектность и в табели о рангах ее народов стоят ниже пришлых диаспор (https://golosislama.com/news.php?id=39230). И никакая Турция за них это положение не изменит, и даже вряд ли будет стремиться к этому, имея огромный фронт проблем и противников, начиная с Африки, заканчивая южным Кавказом.

Поэтому, для того, чтобы связывать свои перспективы с Турцией и возлагать надежды на ее усиление, мусульманским народам РФ нужно обрести свою субъектность, причем, с учетом всего сказанного выше, так чтобы действующая в рамках международного права Анкара могла с ними в том или ином формате сотрудничать, а не шарахалась от них. Это значит, что для достижения совместного успеха каждый должен и проявлять волю, и грамотно работать на своем направлении, используя те ресурсы и возможности, что у него есть. Тогда не исключено, что в определенный момент они сумеют усилить друг друга и произвести синергетический эффект.