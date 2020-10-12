Безголосые Мусульмане России

Разгар вооруженной борьбы в Карабахе на прошлой неделе обернулся вспышкой информационной войны в российском медиапространстве. Воевали между собой "армянское лобби" и "азербайджанское лобби". Однако прежде, чем поговорить об этом начнем с внутрироссийских новостей конца прошлой недели, непосредственно связанных с этой темой.

Исполком Казани на основании предписания городской прокуратуры впервые в истории постсоветского Татарстана полностью запретил проведение памятных мероприятий в честь защитников Казани в 1552 году (Хәтер көне), разрешение на которые ранее было выдано Всетатарскому Общественному Центру (ВТОЦ). При этом практически одновременно с запретом на чествование татарских защитников Казани шовинисты из т.н. "Общества Русской Культуры", открыто выступающие за лквидацию Республики Татарстан и ее превращение в Казанскую губернию, провели мероприятия в честь захватчиков Казани.

Напомним также, что немногим ранее переизбранный президентом Татарстана Рустам Минниханов предложил на должность уполомноченного по правам человека в республике Ирину Волынец - человека, который в свое время инициировал отмену Кремлем обязательного изучения татарского языка в государственных школах Татарстана.

Все это произошло после того, как многие татары решили поддержать на выборах Минниханова, в частности после фильма Алексея Навального, который восприняли как атаку на республику. Однако в то время, как Навальный увязывает коррупцию с самостоятельностью Республики Татарстан, получается, что именно руководство последнего сдает его остатки с потрохами, опуская политический статус республикообразующей татарской нации ниже плинтуса в своей республике.

Немногим лучше обстоят дела и в соседнем Башкортостане, где вчера отметили 30-летие со дня провозглашения Декларации о суверенитете республики. Праздник получился, как говорится, со слезами на глазах - во многих вышедших в этот день публикациях, во многих выступлениях башкирских общественников показывалось, что за два десятилетия правления Владимира Путина от Республики и ее суверенитета осталась одна видимость, декорация.

Радий Хабиров, московский наместник в республике и ее номинальный глава, по совместительству отец крещенных детей (есть свидетельства, что живя в Подмосковье, он сам ходил на церковные службы) не придумал в этот день ничего лучше, как устроить в Уфе грандиозный концерт, на котором скопились в толпе тысячи зрителей. И все это в разгар второй волны коронавируса в республике, когда по свидетельствам врачей ее больницы и морги забиты его жертвами!

А теперь о том, причем тут война в Карабахе. А она при том, что в российских СМИ она обсуждается так, как будто бы в России не живут миллионы представителей мусульманских и тюркских народов, причем, из числа ее коренных жителей, имеющих свои республики в ее составе.

Она обсуждается только в таком духе, что "христианская Россия" должна помочь "христианской Армении". Причем, когда в СМИ появились голоса представителей азербайджанской диаспоры и отдельных экспертов либо в защиту Азербайджана, либо просто с призывами к России благоразумно соблюдать нейтралитет, а не таскать каштаны из огня для неблагодарного союзника, сразу же началась истерика об "азербайджанском лобби" и "турецкой пятой колонне" в России.

В лучшем случае дело было представлено так, что между собой выясняют отношения "армянское лобби" и "азербайджанское лобби". Однако почему в России противостоять армянскому лобби пришлось азербайджанцам, подставляя себя под удар как представителей иностранной диаспоры? Да, потому что в России полностью лишены голоса ее коренные мусульмане и тюрки, которые могли бы возвысить его как соучредители Российской Федерации в качестве республикообразующих народов, входящих в ее состав государств (да, для тех, кто не знает - даже в российской конституции эти республики называются государствами).

Кто-нибудь слышал в медиапространстве России, в дискуссиях о ее внешней и внутренней политике голоса представителей ее коренных мусульманских и тюркских народов, которые исламофобы вообще выводят за скобки, пытаясь поставить знак равенства между мусульманами и "диаспорой"?

Ээ, нет, уважаемые - диаспорами в России являются народы, в частности Ближнего Востока, у которых есть свои материнские государства за ее пределами. Тогда как татары, башкиры, ногайцы, карачаево-балкарцы, кабардинцы, черкесы, коренные народы Дагестана, чеченцы, ингуши являются для России коренными народами, которые входят в ее состав со своими землями и республиками.

Другое дело, что все эти республики на сегодняшний день настолько же "реальны", как и в описанных выше случаях. И именно поэтому голос их народов не значит ничего в федерации, которая тоже уже давно превращена в фикцию.

Мы должны стремиться изменить это положение, добившись того, чтобы у коренных мусульманских народов был весомый голос в своем государстве.