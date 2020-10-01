Арест Русяева в Калининграде: "пора валить"

Несгибаемый Артур Русяев, который бросил вызов властям Калининграда и боролся за то, чтобы в этом городе появилась мечеть, которую сносили, а он ее снова строил, теперь уже арестован. Те, кто не знают, про его историю, могут ознакомиться с ней по предыдущим публикациям на нашем сайте:

https://golosislama.com/news.php?id=36521

https://golosislama.com/news.php?id=36552

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Об аресте Русяева, у которого, как это обычно бывает в таких случаях в путинской России, "нашли" наркотики, рассказала его жена в разговоре с мусульманским журналистом Расулом Тавдиряковым.

https://youtu.be/qtITRj91Yg4

Что тут сказать. Арест Русяева, вне всяких сомнений, возмутил всех мусульман и вообще здравомыслящих людей. Но можно ли сказать, что он удивил хоть кого-то, кто понимает реалии этой страны, путинской России?

Конечно, в этих реалиях устранение человека, идущего в отстаивании своих признанных за ним законом прав против власти, будь то местной или центральной, не просто предсказуемо, но и наиболее вероятно. Более того, в существующих раскладах, когда таких людей "закрывают" по террористическим статьям, грозящим длительными сроками, или попросту "теряют", арест за хранение наркотиков - это еще не самый суровый вариант.

Значит ли это, что такое положение дел нужно воспринимать как должное? Нет, и, конечно же, за самого Русяева надо бороться так, как это только будет возможным, начиная с помощи его жене, реквизиты которой указаны в конце приведенного выше видео.

Но надо понимать, что хотя Русяев заслужил и уважение, и поддержку, и, ин ша Аллах, награду от Аллаха за свои действия, путь борьбы одного человека или одной группы за свои права внутри существующей, беспредельной системы абсолютно бесперспективен.

"Пора валить" - это давно очевидно, но у одних возникает вопрос "куда", а у других "кого".

На счет того, нужно ли валить куда-то и куда именно, это старый и непростой вопрос, который, видимо, не имеет одного решения для всех - каждый пусть ориентируется по своей ситуации.

Но вот тем, кто не хочет валить куда-то, а думает вместо этого, кого валить, можно однозначно сказать, что валить надо не кого-то конкретно, а саму эту беспредельную систему, внутри которой ни реализация своих прав, ни борьба за них уже невозможны.

Понятно, что это тоже не по силам ни одному человеку, ни даже всем, кто этого хотел бы сейчас. Но это пока невозможно именно потому, что таких людей еще недостаточно, что вокруг них еще есть масса тех, кто, даже сочувствуя Русяеву и даже помогая лично ему, будут воспринимать происходящее с ним как неизбежность или как случайность, из которых "не надо делать радикальных выводов".

Поэтому валить эту систему нужно прежде всего в своих умах, чтобы в момент, когда она начнет валиться, либо внести в это свой вклад, либо хотя бы не вставать на ее защиту и не мешать тем, кто это будет делать. Потому что, без этого, пока она будет существовать, список Русяева или список Силантьева (https://golosislama.com/news.php?id=31080) будут бесконечно пополняться.