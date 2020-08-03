Осень патриархов или чего не понимают российские клерикалы

Конец прошлой недели ознаменовался продолжением споров вокруг фигур, претендующих в современной России на "духовную власть".

Конечно, в первую очередь речь идет о патриархе Кирилле Гундяеве, главе де-факто господствующей в путинской России религиозной организации - РПЦ МП. Выступая перед своей паствой в одном из московских храмов, он призвал ее не верить разговорам о баснословных богатствах истеблишмента РПЦ и его лично.

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять", - сказал Кирилл. По его мнению РПЦ неудобна сегодня тем, что "говорит правду".

"Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут", - заявил он. При этом что он или его подчиненные говорят такого, что было бы неприятно сильным мира сего в путинской России, осталось загадкой. Особенно после того, как священнического сана им недавно был лишен настоятель Среднеуральского монастыря Сергий Романов - как раз после того, как он стал говорить такие неприятные для властей вещи (https://golosislama.com/news.php?id=38851).

Что же касается богатств Кирилла, еще один лишенный недавно сана за свое острословие православный диссидент, экс-диакон Андрей Кураев, реагируя на его слова, напомнил результаты расследования о размере и происхождении этого богатства (https://novayagazeta.ru/articles/2012/02/14/48244-za-chto-rabu-bozhiemu-kirillu-blagodarit-171-raba-na-galerah-187). Впрочем, с тех пор было еще много таких расследований, и благодаря как им, так и опыту общения с этой корпорацией, сегодня мало у кого существуют сомнения относительно ее реалий. А они состоят в том, что ее высший истеблишмент в обмен на полную лояльность власти концентрирует в своих руках огромные богатства, а те священники, которые начинают обличать власть, выкидываются из церковной корпорации, так как тем самым ставят под угрозу ее интересы.

То есть, правда прямо противоположна тому, о чем говорит Гундяев - это не мифические "сильные мира сего" клевещут о его богатствах за то, что де он их обличает. Наоборот, это его авторитет в обществе, в том числе православном, стремительно девальвируется из-за того, что он лояльность сильным мира сего и сосредоточение в своих руках власти и богатства предпочел их обличению, которое в РПЦ стало уделом православных диссидентов.

Интересно посмотреть под этим углом на процессы, происходящие в среде коллег и конкурентов РПЦ - Духовных Управлениях Мусульман (ДУМы), о которых вчера писалось на нашем сайте (https://golosislama.com/news.php?id=39043). Смотреть на это достаточно печально, потому что в среде ДУМов Равиль Гайнутдин, из под юрисдикции которого они сегодня выходят в регионах, был одним из тех, кто в свое время решился открыто бросить вызов претензиям руководства РПЦ на доминирование в стране.

Однако ошибкой Равиля Гайнутдина было то, что, тягаясь с патриархом Кириллом, он по сути сам пытался быть его мусульманским аналогом. Что выразилось и в его стремлении подчинить себе "мусульманское духовенство", подобно тому, как это делает с православным его конкурент и коллега.

О том, почему такая политика обречена, мы уже писали подробно (https://golosislama.com/news.php?id=38933). Но если кратко, то надо понимать, что времена меняются, и сегодня тот же патриарх Кирилл, чтобы хоть как-то поправить свой авторитет в глазах своей паствы, вынужден доказывать (весьма неубедительно), что он не обладает приписываемыми ему богатствам, а де страдает за правду. И это является иллюстрацией того, что в приближающуюся эпоху "духовной властью" будет обладать не тот, у кого будет больше приходов и богатств, а тот, кто будет обладать тем авторитетом среди верующих, который за них не купишь.