Обнуленная Россия: зачистка религиозного поля

Репрессии в обнуленной России набирают обороты по отношению не только к оппозиционным политикам и журналистам, но и к неполитическим группам, не вписфывающимся в формат государства, в новой редакции конституции которого "вера в Бога" провозглашена как ценность. Однако "верить в Бога" надо "как положено", а если будешь верить "слишком", тебе в "духовно-скрепном" обществе места не будет (https://golosislama.com/news.php?id=38812).

На этой неделе репрессивный каток основательно прошелся по иеговистам (запрещены в РФ). Сразу оговоримся - у мусульман, да и не только, нет оснований для теплого отношения к этой религиозной группе. Не говоря уже о религиозных разногласиях, иеговисты в России известны своей навязчивой, в ряде случаев просто беспардонной манерой проповеди своей религии, включая переход границ личного пространства призываемых. Впрочем, в ряде европейских стран, столкнувшись с последствиями жалоб на их действия, они пересмотрели свое поведение и выставляют столики или палатки со своими материалами, но сами ни к кому не подходят, а ждут, когда интересующиеся подойдут к ним .

Тем не менее, надо понимать, что с ними сегодня происходит. В государстве, в котором номинально признана свобода верноисповедания, пусть и весьма специфическое, но мирное религиозное сообщество (как, например, другая аналогичная запрещенная организация - Хизб ут-Тахрир) подвергается массовым репрессиям.

Так, на этой неделе в одной только Воронежской области были проведены обыски по 110 адресам (!) проживания иеговистов, по результатам которых были арестованы 10 человек.

Кроме того, уголовные дела против иеговистов были возбуждены в Калининграде, Кемеровской и Томской областях. Массовые зачистки против иеговистов сегодня прошли в аннексированном Крыму, где они, как и хизбуттахрировцы представляют собой ненавистное наследие религиозно-терпимой Украины.

А в самой России накаляется обстановка вокруг неформатных православных из числа сторонников уральского монаха Сергия Романова (https://golosislama.com/news.php?id=38851). Как мы уже писали, будь на месте православной общины, окопавшейся в монастыре, откуда ее настоятель призывает к свержению власти, мусульмане, ее бы уже давно разбомбили авиацией и артиллерией в рамках КТО.

С православными сложнее - все-таки "государствообразующий народ". Поэтому сейчас обработка общественного мнения ведется в том направлении, чтобы для начала внушить ему, что это не православные.

К делу привлечены и опытные кадры в сфере зачистки религиозного пространства вроде Романа Силантьева (https://golosislama.com/news.php?id=37621). Он уже вынес православный "такфир" оппозиционным монахам, за что прокремлевский сайт ИсламНьюс лестно сравнил его с салафитами (https://islamnews.ru/news-vpolne-sebe-salafit-roman-silantev-razgromil-pravoslavnoe-sektantstvo).