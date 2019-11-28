Откровенное признание

Раздобревший на казенных харчях профессор (!) Роман Силантьев (напоминаем, как он им стал https://golosislama.com/news.php?id=29871) в последнее время предстал перед широкой общественностью в новом качестве - выдающегося ученого.

Теперь он ведущий специалист по новой "отрасли знания" - конфликтологии и даже, прости Господи, деструктологии, которые он преподает в своей шарашкиной конторе неком Московском Государственном Лингвистическом Университете.

Но так как у любого пригретого властью "ученого" в путинской России из под профессорской мантии обычно выглядывают погоны или лежит в кармане красная корочка о его ведомственной принадлежности, не стал исключением и наш "специалист". Причем, по его же собственным словам.

В "беседе" с Интерфакс (религиозный отдел, которого он уже давно курирует) Силантьев признался, что "действительно читает сотрудникам спецслужбы лекции по деструктологии и готовит экспертизы по террористическим организациям" (https://www.interfax.ru/russia/685440).

Мы-то в этом никогда не сомневались, но вот для будущих судебных разбирательств такое признание будет весьма кстати. В свое время этот "профессор" заявил: "В настоящее время в России проживает до 700 тысяч исламистов разной степени активности... Необходимо резко ужесточать законодательство и перестать думать о том, что мирным путем и договорами можно что-то решить. Надо просто их уничтожать". И как мы это показали, данный призыв начал активно претворяться в жизнь (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Можно ли это считать совпадением? Можно было, ведь презумпцию невиновности никто не отменял, и Силантьев до сего дня мог заявить, что он частное лицо, со спецслужбами никак не связан и если чего-то лишнего сболтнул, то это максимум тянет на призывы, разжигание и не более того. Однако теперь этот персонаж сам откровенно признается, что выступает наводчиком спецслужб в борьбе с инакомыслящими, под объявление которых "деструктивными элементами" и "экстремистами", он подводит квазинаучное обоснование.

А это значит, что когда будет установлено и доказано, кто стоял за всеми этими убийствами, вопросы к нему возникнут уже другого порядка.