Путинская Россия: "вера в Бога" не для всех

Пропагандистская кампания Кремля в пользу внесения путинских поправок в конституцию набирает обороты в предверии голосования 1 июля. Что ж, интересно, как то, что декларируется в этих поправках, соотносится с реальностью. В частности, по отношению к нам, мусульманам, которым некоторые тоже предлагают их поддержать.

Так, одна из них гласит "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Отставим сейчас в сторону и "исторически сложивщееся государственное единство", и "тысячелетнюю историю" Российской Федерации, появившейся на свет после распада Советского Союза. Поговорим о "вере в Бога", закрепление которой в конституцию кремлевские пропагандисты, в том числе, работающие среди мусульман, пытаются представить как подтверждение того, что путинская Россия является ее оплотом в современном мире, где вера подвергается нападкам со стороны безбожников.

Однако каково в действительности в путинской России отношение к вере в Бога, в частности, у второй по численности религиозной общины страны и явно первой по уровню религиозности - мусульман?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, даже не надо поднимать списки запрещенной литературы, забитые исламскими произведениями, в том числе классического богословского характера - ведь в ответ на это можно будет услышать, что это какие-то спорные произведения. Характерную иллюстрацию этого отношения - очередную и одну из многих - можно наблюдать прямо сейчас на примере истории, где не затрагивается никаких сложных догматических вопросов, истории практической и бесспорной.

Так, Алина Наврузова (на фото), студентка Омского Медицинского Колледжа с помощью известного мусульманского правозащитника и адвоката Руслана Нагиева бьется в суде за право носить хиджаб и остаться учиться в этом колледже.

https://youtu.be/Nt1p4TOgwxc

Ситуация достаточно типичная - и раньше с ней сталкивались мусульманки в ногайских аулах Ставропольского края и татарских селах Мордовии (кстати, отметим - на исторически мусульманских землях, каковой является и земля Омской области).

Но что показательно в данном случае - помимо подтверждения того, что Ислам предписывает взрослым мусульманкам носить хиджаб, судья потребовала у Алины письменного подтверждения не только того, что она мусульманка, но и того, что она носит платок из искренней веры в Бога.

Вот вам и реалии защиты веры в Бога в путинской России. Веришь в Бога? Будь добр - представь документ, что делаешь это искренне, а также, что твоя вера предписывает тебе одеваться так, как ты одеваешься. Получит ли вера Алины защиту после того, как она представит такие бумаги (и откуда - с детектора лжи?), вызывает большие вопросы.

Что, однако, не вызывает никаких вопросов, так это то, что после принятия путинских поправок никакой защиты в этой стране вера в Бога не получит, а получит ее дополнительно только один человек, который едва ли во что-то верит сам. И вы его знаете.