Обнуленная Россия: репрессии, протесты и перспективы мусульман

События в России после устроенного Владимиром Путиным обнуления развиваются в нескольких направлениях.

С одной стороны, нарастает зачистка оппозиционного пространства, начатая властью практически сразу после завершения голосования об обнулении (https://golosislama.com/news.php?id=38916).

Сегодня возбуждено очередное уголовное дело против Алексея Навального - на этот раз за клевету в адрес какого-то ветерана, которого кремлевские пропагандисты привлекли к пропаганде своего обнуления.

Кроме того, не ограничившись чисто репрессивными методами воздействия на журналистов оппозиционного проекта МБХ-медиа, система прибегла к проверенным чекистским методам их дискредитации, периодически используемых против "врагов государства". В этот раз ее кротами было вытащено и широко растиражированно кремлевскими пропагандистами "грязное белье" из личной жизни ряда неугодных журналистов, что в частности вынудило уйти в отставку руководителя проектов МБХ-медиа Сергея Простакова. При этом хотим обратить внимание на то, что в подобной ситуации ни один прокремлевский политик или пропагандист ничего подобного бы не сделал, а продолжил бы работать как прежде, наплевав на общественное мнение.

Тем не менее, репрессии против столичной либеральной оппозиции не спасают режим от воплощения в жизнь его страхов (https://golosislama.com/news.php?id=38757). Потому что, теперь этим обнулянтам приходится иметь дело не только со столичными либералами, но и с пришедшим в движение "глубинным народом", на который они собирались опираться (https://golosislama.com/news.php?id=38851).

В ответ на арест оппозиционного Кремлю хабаровского губернатора Сергея Фургала на улицы города высыпало от 30 000 до 50 000 горожан, что составляет от 3 до 5% населения этого 600-тысячного города. Масштаб и характер протестов предлагаем оценить самим нашим читателям из видео-репортажа с места.

https://youtu.be/DazI1459gxw

То есть, несмотря на панически проведенное обнуление и стрельбу по штабам либеральной оппозиции система начала буквально трещать по швам - тем зонам глухого недовольства и отчуждения, которые были созданы ее политикой.

Что в этой связи нужно понимать мусульманам России, лишенным нынешней властью их прав, как вероисповедальных и гражданских, так и прав соответствующих республик?

Рассмотрим это на примере нашего брата, дагестанского журналиста и исламского просветителя Абдулмумина Гаджиева, который уже год сидит по сфабрикованному обвинению. Единственное, что его ждет при этой системе - это лишение свободы лет на 10-15 по драконовским "законам Яровой".

Кто вступился за него кроме самих мусульман, чей голос в России практически пока не слышен? Это те самые оппозиционные политики и журналисты, на которых сейчас идет накат власти. На днях в очередной рах внимание к делу Гаджиева привлек псковский депутат от "Яблока" Лев Шлосберг (https://echo.msk.ru/programs/year2020/2673783-echo/).

То есть, в случае развития протестного движения у мусульман есть шанс внести в его повестку в рамках более широкого вопроса о политических репрессиях и беспределе силовиков, вопрос о репрессиях и беспределе в отношении представителей мусульманского сектора гражданского общества.

Кроме того, как видно по массовым протестам в Хабаровске, одной из ключевых тем нового протестного движения становится вопрос федерализации и регионализма, то есть, возвращения регионам хотя бы тех прав, что были отобраны у них при власти Путина - самим избирать своих глав, иметь региональные и национальные партии и т.д. А это именно то, что нужно мусульманам в своих республиках - перестать быть объектами политики Кремля, обрести свою самостоятельность на базе гражданского общества и федерализма и превратиться в субъектов отношений с остальной страной.

Поэтому, совершенно понятно, какой выбор перед мусульманами сейчас стоит. Либо еще большее нарастание репрессий в рамках дальнейщего закручивания гаек обнуленной системой, либо шанс переломить ситуацию в виде срыва резьбы и сплочения сил всех жертв этой системы, признаки которых уже начинают появляться...