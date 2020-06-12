Лубянский страх перед неизбежностью

Одна из заметных тем российского информационного пространства на этой неделе - интервью-страшилка секретаря Совета безобазности РФ, в прошлом директора ФСБ Николая Патрушева, приуроченное к назначенному на 1 июля голосованию об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина вместе с с принятием его поправок в конституцию.

Вообще, надо сказать, что Кремль сейчас ведет истеричную пропагандистскую кампанию, чтобы убедить россиян голосовать "за", угрожая им в противном случае усыновлением российских детей геями на мерседесах и прочими ужасами. Хотя уже очевидно, что установленные процедуры голосования таковы, что и не особо важно, кто и как будет в действительности голосовать. Ведь, как говорил кумир чекистов Иосиф Сталин, "неважно, кто и как голосует, важно, кто и как считает".

Тем не менее, понимая, какие настроения в обществе возникнут после его очередного изнасилования на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса, чекисты загодя начинают готовиться к последствиям.

Главная мысль интервью Патрушева, что де Запад (который сейчас сам охвачен политическим кризисом) готовит в России "цветную революцию". "С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств", - стращает россиян чекист.

То есть, все некоммерческие организации, в том числе правозащитные, которые освещают непрекращающиеся репрессии чекистского режима, выставляются как инструмент "цветной революции". Особое внимание при этом уделяется СМИ и организациям, действующим "за бугром" или с ним связанным. При этом, конечно, не говорится о том, почему неподконтрольным Кремлю и критикующим его политику СМИ и общественным организациям все чаще приходится или эмигрировать зарубеж или обращаться туда за поддержкой во всевозможные ЕСПЧ. А это происходит потому, что в созданной чекистами системе действовать в своей стране, собирать средства на свои проекты и защищать свои интересы в ее судах невозможно уже почти никому, что и вынуждает их переносить свою деятельность за ее пределы.

Далее Патрушев, который сам когда-то защищал марксизм-ленинизм, опять затянул любимую шарманку правящих клептократов про угрозу "размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", которые в итоге свелись все к тому же "самодержавию, православию, народности", с которыми их нынешние поборники сами боролись в бытность сотрудниками КГБ. И это при том, что по пока еще действующей (на бумаге) конституции, ни государственной идеологии, ни государственной религии в России нет, что позволяет каждому иметь свои взгляды и на духовные ценности, и на историю. Но это, конечно, только в теории - на практике подобного уже давно нет. Однако теперь они хотят изменить и эти чисто теоретические положения своими поправками в конституцию.

Патрушев пугает россиян возможными последствиями свержения власти духовно-скрепных ренегатов-чекистов. "...республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения", - кошмарит он. Однако в той же Грузии именно благодаря такой "цветной революции", наоборот, удалось искоренить системную коррупцию и организованную преступность, а что касается уровня жизни, то россияне уже могут оценить, что им дает хваленная путинская "стабильность" и понять, что их ждет в будущем при дальнейшем сохранении его власти, которую чекисты собираются сделать пожизненной.

Какими методами, это уже тоже давно понятно. Если негативными примерами Патрушев выставляет Грузию при Михаиле Саакашвили и послемайданную Украину, то положительным примером с его слов предстает... каримовский режим, сумевший предотвратить "попытку «цветной революции» в Узбекистане в 2005 г". То есть, он почти прямым текстом восхваляет убийство каримовскими мясниками от 500 до 1000 протестующих в 2005 году в Андижане и последовавшие за этим чудовищные репрессии.

Впрочем, это неудивительно. Давно известно, что в Кремле и на Лубянке (а сегодня это одно и то же даже в отличие от советских времен) котируют и с удовольствием поддерживают только тех, кто готов бороться за сохранение своей власти любой ценой. Так, Виктор Янукович, который не решился пойти до конца по этому пути, для этих людей - "лох" и "слабак", зато Башар Асад, заливший кровью всю страну и превративший ее в руины - "герой, вставший на пути у цветной революции". Вот и из этого интервью Патрушева следует, что в Киргизии при Аскаре Акаеве пропустили "цветную революцию" ("лохи"), а в Узбекистане при Исламе Каримове сумели ее предотвратить ("красавчики").

Но на месте Патрушева стоило бы задуматься вот о чем. Несмотря на то, что Каримову в 2005 году удалось утопить в крови протесты узбеков и пожизненно сохранить свою власть, его дело все равно потерпело поражение. Пришедший ему на смену Шавкат Мирзиеев, хоть и служил этому диктатору при его жизни сам, решил отказаться от наиболее одиозных элементов его политики, как сделал в СССР после смерти Сталина Никита Хрущев. А ответственность за них была возложена на главного узбекского чекиста Рустама Иноятова, которого осудили на 19 лет лишения свободы - не в результате победы "цветной революции", а в результате смерти, которая настигла его хозяина так же, как она настигнет любого смертного, и последовавшей за ней смены власти.

И этот пример учит тому, что как бы ни цеплялись за свою власть Путин, Патрушев и их сподручные, как бы они ни пытались предотвратить неизбежное, оно обязательно настигнет их - если не извне, то изнутри.