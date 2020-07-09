С новым 1937-м годом!

Всего неделя, прошедшая с голосования по путинским поправкам, не оставила никаких сомнений относительно того, для чего понадобился весь этот фарс. Как оказалось, не только для того, чтобы увековечить власть "национального лидера", но и чтобы вывести "охоту на ведьм", которая и без того шла в стране, на принципиально новый уровень, ассоциирующийся у многих со сталинским 1937 годом.

3 июля прокуратура запросила 6 лет лишения свободы для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, за ее слова о том, что причиной взрыва архангельского УФСБ стала жестокость самого государства. Дело вызвало огромный резонанс и через неколько дней суд вместо этого приговорил ее к выплате штрафа в 500 тысяч рублей, признав таким образом виновной в уголовном преступлении за эти слова.

4 июля в Вене был убит чеченкий блогер и критик Рамзана Кадырова Мамихан Умаров, более изветный как Анзон Венский. Это стало уже вторым по счету убийством оппозиционных чеченских блогеров в Европе и третьим покушением лишь за последний год.

7 июля прокуратура потребовала 15 лет лишения свободы для историка Юрия Дмитриева, главы карельского "Мемориала", расследовавшего еще сталинские репрессии. Ему вменяют букет уголовных обвинений, начиная с хранения оружия, заканчивая изготовлением порнографии.

7 июля, в тот же день задержан журналит Иван Сафронов, в свое время придавший огласке неафишируемые поставки Кремлем оружия режиму Сиси, вызвав тем самым международный скандал. Теперь его обвиняют в измене родине и работе на чешкую разведку. В этой связи следует указать, что в 2007 году тоже Иван Сафронов, его отец, таинтвенным образом "выпал из окна" и разбился насмерть, и тоже после того, как расследовал неафишируемые поставки российских вооружений на Ближний Восток.

7 июля, в тот же день на допрос увезена оппозиционная журналистка Таисия Бекбулатова.

8 июля стало известно о грядущем массовом сокращении преподавателей Высшей Школы Экономики, имеющей репутацию ВУЗа с повышенной концентрацией оппозиционных настроений. Под сокращение должны попасть "неблагонадежные" преподаватели.

Сегодня, 9 июля:

- проведены обыски в домах: шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой,

координатора «Открытой России» Ольги Горелик, муниципального депутата Юлии Галяминой;

- Роcфинмониторинг внес в списки экстремистов и террористов оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, несколько лет назад покинувшего Россию;

- был арестован губернатор Хабаровского края Cергей Фургал - один из немногих губернаторов, сумевших победить на выборах кандидата "Единой России" и не ставший обепечивать Кремлю нужные результаты на недавнем референдуме (под 40% жителей края проголосовали против).

Что тут можно казать? Конечно, это пока не сотни тысяч, не миллионы репрессированных, как в 30-е годы прошлого века при Сталине. Но ведь столько сегодня и не нужно. Правильно об этом написал телеграм-канал "Сталингулаг":

"В последнее время стало принято иронизировать над любыми аналогиями с 37-м годом, что, мол, это только экзальтированная интеллигенция в своих фейсбучных беседах видит во всем призрак Сталина, а на самом деле не всё так однозначно, и не нужно нагнетать. Посмотрите на медийную повестку, состоящую сплошь из «задержали, завели уголовное дело, арестовали, провели обыск, вынесли приговор, посадили». Именно так и должен выглядеть неосталинизм с учётом информационных технологий. Страх, пронизывающий всё общество, независимо от должности и профессии".

Что ж, по крайней мере мусульмане России перестали быть одинокими в качестве жертв репрессивной политики режима (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Теперь все мы, "неблагонадежные", в одной лодке...