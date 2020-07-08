Кувейт может изгнать из страны около 800 000 индийцев

Новый законопроект, одобренный парламентом Кувейта, может привести к тому, что сотни тысяч граждан Индии будут вынуждены покинуть страну.

В законопроекте, принятом Национальным собранием Кувейта в понедельник, говорится, что индийцы не должны составлять более 15 процентов населения Кувейта.

В настоящее время в стране проживает 1,45 миллиона индийцев, что составляет примерно 30 процентов населения. В итоге 800 000 граждан Индии могут быть вынуждены покинуть страну, как только закон вступит в силу в конце этого года.

Низкие цены на нефть и строгие карантинные меры серьезно повлияли на экономику Кувейта, что вызвало требование, чтобы правительство сократило число мигрантов в стране и обеспечило больше рабочих мест для кувейтцев.

Сами кувейтские граждане составляют лишь 30 процентов населения, а общая численность иностранцев составляет 3,4 миллиона человек.

В воскресенье газета Kuwait Times процитировала спикера парламента Марзука аль-Ганема, который сказал, что законопроект поможет Кувейту сосредоточиться на наборе «квалифицированных рабочих» вместо 1,3 миллиона рабочих, которые «либо неграмотны, либо могут только читать и писать».

По словам аль-Ганема, новый законопроект также наложит ограничение на количество эмигрантов, которых предприятия могут набирать каждый год, и будет включать правила, основанные на их специализации.

Со своими комментариями в прошлом месяце выступил также премьер-министр Кувейта шейх Сабах аль-Халид ас-Сабах, пообещавший сократить количество экспатриантов (мигрантов) с 70 процентов населения до 30 процентов.

Пока неясно, когда закон вступит в силу, но в сообщениях указывается, что кувейтский парламент намерен завершить разработку законопроекта к октябрю этого года, как раз к парламентским выборам в стране, которые намечены на ноябрь 2020 года.

В общем, еще одно указание нам на то, как пандемия изменяет мир, в частности регион Персидского залива, который в последнее время колонизируется жителями Индии — со своими языками, храмами и т. д. И не удивительно, что большая чистка начинается с Кувейта, страны, которая больше всех зависит от нефти, и чья экономика страдает сильнее других.