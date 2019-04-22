Индуистские жрецы провели храмовый ритуал в ОАЭ

Индуистские высокопоставленные браманы (жрецы) во главе с Махантом Свами Махараджем прибыли в ОАЭ, чтобы провести церемонию «освящения» будущего храма. Жрецов встречал в аэропорту министр толерантности (да, в ОАЭ есть целое министерство толерантности) шейх Нахайян бин Мубарак, а также толпа местных индусов, некоторые из которых являются видными бизнесменами.

Махант Свами Махарадж это президент BAPS Swaminarayan Sanstha, религиозной и общественной организации, которая управляет тысячами индуистских храмов в Индии и по всему миру. Именно эта организация и построит храм на окраине Абу-Даби.

Сама церемония прошла в субботу в присутствии тысяч индийцев, живущих в ОАЭ. Предполагается, что храм станет центром индуистской общины в ОАЭ, которая теперь сможет получать образование и проводить ритуалы в эмиратах. Раньше им приходилось либо выезжать в Индию, либо арендовать помещения.

В общем еще один шаг для укоренения индуизма на Аравийском полуострове сделан. Все это, напомним, на фоне разногласий ОАЭ с Катаром и преследованием мусульман в самой Индии. Конечно, можно сказать, что индийцы там не граждане, но в конце концов какая разница, если у них уже есть даже свои постоянные действующие институты и храмы? Да и гражданство в таком случае вполне может стать лишь вопросом времени.