Хинди станет третьим официальным языком в судах Абу-Даби

Хинди станет третьим официальным языком, используемым в судебной системе Абу-Даби. Сообщается, что это часть мер, направленных на улучшение доступа к правосудию.

Иностранные граждане смогут подавать претензии и жалобы на языке, на который широко распространены в Индии и среди многих иностранных рабочих в ОАЭ.

В прошлом году уже было принято правило, требующее от истцов переводить все судебные документы на английский язык в гражданских и коммерческих делах, если ответчик не говорил по арабски.

Министерство юстиции Абу-Даби заявило, что это изменение позволит носителям языка хинди узнавать о судебных процедурах, их правах и обязанностях, без языкового барьера. Интерактивные формы на языке хинди будут доступны на веб-сайте министерства.

Юсуф Саид аль-Абри, заместитель министра юстиции, заявил, что эти изменения помогут привлечь иностранные инвестиции и укрепят репутацию Абу-Даби как места для квалифицированной рабочей силы:

«Это часть плана по повышению эффективности и устойчивости судебных процессов и обеспечению «всеобщего доступа к услугам».

«Наша судебная система идет рука об руку с амбициозными экономическими планами наших лидеров», - говорит Аль-Абри.

Власти также создали двуязычные языковые справочники для объяснения сложных юридических терминов и использовали инфографику, чтобы помочь людям понять судебные процессы.

«Двуязычный суд обеспечит ясность, прозрачность и определенность для неарабских сторон в судебном процессе, это важный шаг для улучшения доступа неарабоговорящих сторон к правосудию и для того, чтобы они могли лучше использовать наши судебные услуги».

Напомним, что из общего населения ОАЭ в 9.68 миллионов человек, абсолютное большинство - 7.8 миллионов - являются иностранцами (экспатами), не имеющими гражданства ОАЭ. Именно на них держится все экономическое благосостояние ОАЭ, более того, экспаты могут быть заняты даже в сфере политической администрации. Самой большой группой экспатов являются выходцы из Южной Азии. Выходцы из Индии являются самой большой национальной группой в стране, их более 27%, за ними следуют пакистанцы, доля которых в населении страны почти 13%. Доля самих эмиратовцев — чуть меньше 12%.

Глядя на эти цифры становится понятно, что на хинди говорят как минимум треть жителей ОАЭ. Так что вовсе не удивительно, что власти ОАЭ решили пойти на встречу этой реальности.