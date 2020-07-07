Кувейт - самая зависимая от нефти страна мира

Государство Кувейт, эмират в Персидском заливе, является самой зависимой от добычи нефти страной в мире, сообщает последний отчет Всемирного банка, опубликованный в пятницу в издании The New Khalij.

В докладе, который был опубликован местными кувейтскими СМИ, подтверждается, что доходы Кувейта от нефти составляют более 80 процентов от общего дохода страны по сравнению с лишь восемью процентами из других источников.

Между тем в докладе также указывалось, что страны, зависящие от добычи нефти, сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку они сильно подвержены влиянию изменения климата.

В прошлом месяце Всемирный банк ожидал сокращение кувейтской экономики на 5,4% в течение 2020 года из-за коронавируса и снижения цен на нефть.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Кувейта пострадает сильнее всех других экономик из стран Персидского залива. За ней следуют Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Катар.