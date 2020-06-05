Решится ли Эрдоган вернуть мечеть в Айя Софию?

Газета Hürriyet сообщила о том, что Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение о проработке вопроса возможности превращения Айя Софии в мечеть.

Если рассматривать этот вопрос в контексте турецкой внутренней политики, такая новость вызывает скепсис, ибо вопрос рассматривается и обсуждается почти все годы нахождения Эрдогана у власти, делаются намеки, даются обещания, но потом он под тем или иным предлогом подвешивается.

Но если рассматривать его в контексте политики внешней, то надо признать, что на этот раз шанс на возвращение не только мусульманам Турции, но и всей Исламской умме такого значимого символа есть. И вот почему.

Сейчас Эрдоган празднует успешную реализацию первого этапа своей новой средиземноморской стратегии, о которой мы писали примерно год назад (https://golosislama.com/news.php?id=36804). Если окончательная победа в ливийской войне еще и не одержана, то ее ход определено переломлен. Войска Хафтара, фактически выступавшие в качестве прокси широкого антиэрдогановского альянса, продолжают отступать. Кремль, по всей видимости, раздумывает о смене своей позиции в Ливии и прощупывает под это почву, что неудивительно - география в этом конфликте работает на Турцию и против Москвы (https://golosislama.com/news.php?id=38300).

Однако это отнюдь не конец чрезвычайно опасной средиземноморской игры, ставки в которой очень высоки. Уже в августе акционерное партнерство по нефти Турции (ТПАО) может приступить к добыче нефти в 5 новых районах Средиземного моря, которые оспаривают Турция и Греция. На этом фоне министр обороны Греции Никос Панайотопулос призвал руководство и население этой страны готовиться к военному конфликту с Турцией, для чего ей необходимо усиливать свой оборонный потенциал.

И вот тут следует вспомнить, что именно со стороны Греции исходят основные возражения, а по сути истерика, в связи с возможностью возвращения мусульманам Айя Софии. А это значит, что если Эрдоган принял решение идти на эскалацию конфликта с Афинами, торжественное восстановление Айя Софии как мечети будет вполне логично. Если же, напротив, он будет пытаться найти с ней какой-то компромисс, судьба Айя Софии снова может стать его заложником.

В целом же, несмотря на очень высокие риски игры в Средиземноморье, о которых мы ранее писали, на данный момент ситуация для Турции складывается весьма благоприятно.

Путинской России сейчас, похоже, уже не до Средиземного моря - с учетом уменьшающихся экономических возможностей от нее если и стоит ожидать новых военных авантюр, то где-нибудь в "ближнем зарубежье", предположительно в Украине. США охвачены беспорядками, начинающими выглядеть как гражданская война, начало которой при Дональде Трампе предсказывал Гейдар Джемаль незадолго до своей смерти в 2016 году.

Ведущие страны ЕС без США демонстрируют полную военно-политическую беспомощность. Понимая это, президент Франции Эммануэль Макрон пытался превратить в инструмент для решения своих политических задач Россию, и явно в первую очередь для сдерживания Турции (https://golosislama.com/news.php?id=37635). Обкаткой такого проекта и была Ливия, где Москва фактически таскала каштаны для Франции и ОАЭ, однако, как видно, Эрдогану удалось нанести по нему ощутимый удар.

Это, конечно, не значит, что такая "полоса везения" будет продолжаться бесконечно и Турция сможет вечно делать в Средиземноморье все, что захочет. Как мы писали ранее, Средиземное море - это не только ключевое море мировой цивилизации, это регион, об который разбивалось множество империй, и схватка в котором спровоцировала как минимум одну мировую войну.

Тем не менее, на таком благоприятном фоне как сейчас Эрдоган вполне может увенчать свой успех возрождением главного символа Османской империи. Ведь лучший момент может представиться нескоро, а учитывая его физический и политический возраст, и вовсе не представиться лично ему.