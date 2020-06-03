Махатхир собирается оспорить исключение из основанной им партии

Отец малайзийского экономического чуда Махатхир Мохамад прожил без шести лет столетие, но не собирается уходить на покой. На днях он пообещал оспорить исключение из собственной основанной им партии Bersatu* (Объединённая партия сынов земли Малайзии).

Махатхир (которому, напомним, уже 94 года), вместе со своим сыном и тремя другими старшими членами, был исключен из партии Bersatu в четверг в результате последнего поворота в борьбе за власть со своим преемником.

«Односторонние действия президента Берсату, направленные на увольнение нас без уважительной причины, вызваны его собственными страхами перед партийными выборами, а также его небезопасным положением самого нестабильного премьер-министра в истории администрации страны», - говорится в совместном заявлении Махатира и четырех других исключенных членов партии.

Напомним, что партия разделилась на два лагеря, так как интенсивный политический конфликт привел к тому, что Махатхир ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале, а король назначил премьер-министром Мухиддина Ясина, несмотря на возражения Махатира.

Сын Махатхира, Мухриз Махатхир, бросил вызов Мухиддину как президенту партии в ходе голосования, которое было отложено из-за пандемии коронавируса.

Махатхир стал соучредителем Bersatu с Мухиддином в 2016 году, и партия стала основой альянса, который одержал потрясающую победу на выборах 2018 года, что привело к первой смене правительства после обретения независимости.

Правящий альянс рухнул после политического кризиса в феврале этого года, когда Махатхир, двукратный премьер-министр, подал в отставку.

Махатхир сказал, что он все еще пользуется поддержкой большинства законодателей и призвал проголосовать за недоверие Мухиддину.

В своем заявлении Махатхир и другие исключенные члены заявили, что могут предпринять юридические действия, чтобы оспорить их исключение и обеспечить, чтобы Bersatu не использовали в качестве средства для тех, кто без ума от власти.

В партийных письмах, адресованных пятерым, говорилось, что их членство прекратилось, поскольку они заседали с оппозиционным блоком во время сессии парламента, которое длилось полдня 18 мая. Но письмо было подписано одним из чиновников более низкого уровня, которые, по словам группы Махатира, не имели права их исключать.

Мухиддин ранее безуспешно пытался помириться с Махатхиром.

В состав нынешнего правительства входит партия экс-премьер-министра Наджиба Разака, который предстает перед судом по обвинению в огромном финансовом скандале.

* - партия является откровенное националистической. В ее Уставе отмечается, в частности, что целью партии является отстаивание идей малайского национализма для поддержания чести и достоинства нации, религии и страны, борьба за права малайцев и других сынов земли под лозунгом: вперёд к справедливости и процветанию. Полноправное членство в партии открыто лишь для «сынов земли», под которыми подразумеваются малайцы, коренные жители Сабаха и Саравака, а также аборигены (оранг асли). Для других национальностей (китайцев например) предусмотрено лишь ассоциированное членство (без права голоса и участия в выборах).