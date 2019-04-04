В Малайзии начался судебный процесс над бывшим премьер-министром Наджибом Разаком

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак сел на скамью подсудимых в среду, в начале своего судебного процесса по делу о коррупции. Как утверждает главный прокурор, Разак владел «практически абсолютной властью» в течение почти десятилетия, а сейчас он обвиняется в краже миллионов долларов из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

«Обвиняемый не стоит выше закона, и его обвинение и этот процесс должны послужить прецедентом для всех будущих обладателей этой высокой должности», - заявил генеральный прокурор Томми Томас в своем вступительном заявлении.

Судебный процесс должен был начаться в феврале, но был отложен по процедурным вопросам. Адвокаты Наджиба в среду подали срочное ходатайство, чтобы оспорить обвинения, которые включают в себя преступное злоупотребление доверием, отмывание денег и злоупотребление властью. Судья Высокого суда сказал, что он заслушает заявление позднее, и приказал продолжить процесс.

Десять лет назад в эту среду Наджиб стал шестым премьер-министром Малайзии, но гнев в связи со скандалом в 1MDB привел к его впечатляющему поражению на выборах в мае прошлого года. Американские следователи говорят, что в 2009–2014 годах сотрудниками Наджиба было украдено более 4,5 миллиардов долларов из 1MDB. Они говорят, что незаконно полученные доходы были отмыты через слои банковских счетов в США и других странах для финансирования голливудских фильмов и покупок отелей, роскошных яхт, произведений искусства и ювелирных изделий.

Около 700 миллионов долларов из фонда, созданного Наджибом для экономического развития Малайзии, якобы поступили на его собственный банковский счет.

По словам Томаса, именно Наджиб был реальной силой, стоящей за 1MDB и его дочерним обществом SRC «в управлении и контроле его делами», а не совет директоров. Томас сказал суду, что доказательства покажут, что часть из 42 миллионов ринггитов (10,3 миллиона долларов), полученных от SRC, была использована Наджибом для шоппинга в Гонолулу, для ремонта двух его частных домов, а также для политических партий тогдашней правящей коалиции.

65-летний Наджиб стал одним из немногих лидеров Юго-Восточной Азии, который был привлечен к суду после отстранения от должности. Сам он отрицает какие-либо правонарушения.

Судебный процесс, начавшийся в среду - первый из нескольких процессов против Наджиба, обвиняемого по 42 пунктам в одном из крупнейших уголовных дел в Малайзии. Его жене, Росме Мансор, также предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, связанных с 1MDB. Она также не признала себя виновной, и ее суд еще не был назначен.

Первый свидетель, представитель Комиссии по компаниям Малайзии, выступил в среду. Он дал показания о руководстве и записях SRC и двух других компаний, которые использовались в качестве посредников для направления средств на банковский счет Наджиба.

Судебный процесс возобновится 15 апреля.

Наджиб не разговаривал с журналистами, когда он покинул здание суда. Позже он написал в Facebook: «Даст Бог, я уверен, что справедливый суд докажет, что я не виновен. Мы продолжим борьбу».