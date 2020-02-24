Малайзия: премьер-министр Махатхир Мохамад подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад объявил о своей отставке в понедельник, открыв путь для возможного формирования нового правительства.

Махатхир сказал в заявлении, состоящем из двух строк, что он сообщил уже королю страны о своей отставке в 13:00 по времени Куала-Лумпура (05:00 по Гринвичу).

Партия Махатира также вышла из правящей правительственной коалиции Пакатан Харапан (Альянс надежды), по словам президента партии Мухиддина Ясина.

Решение Махатира последовало за политическим скандалом в выходные, после того, как в воскресенье вечером стало известно, что его партия планирует сформировать новое правительство, которое исключило бы его назначенного преемника, Анвара Ибрагима.

Борьба между старыми соперниками, 94-летним Махатхиром, и 72-летним Анваром, определяла внутреннюю политику Малайзии на протяжении десятилетий, и по всей видимости былая напряженность сохраняется, несмотря на их альянс, который позволил выиграть выборы 2018 года. Напомним, что альянс основывался на обещании, что Махатхир однажды уступит власть Анвару.

Напомним, что Анвар и Махатир объединились перед выборами 2018 года, чтобы победить доминирующую коалицию Национального фронта (в которой доминировала ОМНО), управлявшую Малайзией в течение шести десятилетий. Их неожиданный успех привел к отставке тогдашнего премьер-министра Наджиба Раззака.

Но напряженность между ними в их коалиции «Пакатан харапан» («Альянс надежды») росла, поскольку Махатхир упорно отказывался назначить конкретную дату, когда он сможет выполнить свое обещание и передать власть Анвару.

В добавок к этому их коалиция потерпела поражение в пяти последних дополнительных выборах.

Анвар также разошелся с однопартийцем Мохамедом Азмином Али, министром экономики, который был среди участников встречи в воскресенье вечером.

Анвар был помощником Махатира, когда последний был премьер-министром во время его первого пребывания в должности с 1981 по 2003 год. Но Махатир уволил его в 1998 году после того, как они не согласились с тем, как справиться с финансовым кризисом.

Вскоре после этого Анвар был заключен в тюрьму за содомию, хотя по его словам обвинение было сфабриковано.

Что ж похоже, что нынешний день станет последним в политической карьере одного из самых значительных мусульманских политических лидеров последних времен. Судя по его возрасту - самое время. Мы же надеемся, что в Малайзии найдутся политики по крайней мере не хуже Махатхира Мохамада.