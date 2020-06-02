Выдавит ли Саудия Турцию из вакфа Аль Аксы?

Ряд израильских и западных СМИ распространили информацию со ссылкой на закрытые дипломатические источники о попытках команды Дональда Трампа ввести представителей Саудовской Аравии в Вакф Аль Аксы с целью пресечь в нем турецкое влияние.

По имеющейся информации, значительное давление с этой целью Вашингтоном сейчас оказывается на Иорданию, которая до недавнего времени полностью контролировала Совет Вакфа. Однако в 2017 году в ответ на агрессивную политику правительства Беньямина Нетаньяху иорданцы включили в Совет Вакфа представителей Палестины. В свою очередь через палестинцев свою деятельность активизировали турецкие исламские благотворительные организации, вкладывающие деньги во множество проектов, связанных с вакфом и исламской инфраструктурой Палестины.

Пресечь это в Вашингтоне, судя по всему, решили в ответ на бескомпромиссную реакцию как палестинцев, так и Турции на т.н. "Сделку века". А в качестве эффективного инструмента для этого рассматривается Саудовская Аравия, чьи отношения с Турцией ухудшаются на фоне усиливающейся прокси-войны между этими странами в Ливии, где КСА вместе с ОАЭ пытаются свергнуть ихвановское протурецкое Правительство Национального Согласия и привести к власти мятежника Халифу Хафтара при поддержке российских ЧВК и самолетов и французских военных инструкторов.

Позиции Иордании в этих раскладах неоднозначны. С одной стороны, последние годы ознаменовались ухудшением отношений Израиля и Иордании, рядом дипломатических конфликтов между ними и риторикой Аммана о невозможности достижения мира с сионистами (https://golosislama.com/news.php?id=37665). С другой стороны, Иордания ослаблена крупным экономическим кризисом и в прошлом году уже была почти на грани банкротства (https://golosislama.com/news.php?id=37491), что делает ее уязвимой перед экономическим шантажом и подкупом со стороны Трампа и его ближневосточных союзников - КСА и ОАЭ. С третьей стороны, несмотря на экономическую заинтересованность Иордании в сотрудничестве с Израилем и помощи США, КСА и ОАЭ, общественное мнение в этой стране настроено против любой нормализации отношений с сионистами, особенно на фоне их последних агрессивных действий в виде переноса столицы в Иерусалим или аннексии Западного берега (https://golosislama.com/news.php?id=37829).

Поддадутся ли в такой ситуации иорданские власти давлению США или нет, будет зависеть не в последнюю очередь от того, как на планы введения в Совет Вакфа Аль-Аксы представителей Саудовской Аравии будет реагировать само иорданское общество. И здесь у Турции и Палестины могут найтись свои инструменты "мягкой силы" и давления на Амман в виде как огромной палестинской диаспоры, так и иорданских ихванов...