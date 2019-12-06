Иордания: больше никаких иллюзий на счет договора с Израилем

В течение последних нескольких дней подразделения иорданской армии проводили военные учения, имитируя реакцию на израильское вторжение. Учения проходили в присутствии короля Абдуллаха II и премьер-министра страны в условиях широкой официальной заинтересованности, что говорит о том, что общее настроение в королевстве — быть готовыми к различным сценариям, включая такие, которые намного хуже, чем та самая «сделка века», с учетом того, что о ней уже известно.

В последние месяцы стало ясно, что в отношениях между Иорданией и Израилем существует глубокий кризис. Это стало очевидным из-за отказа Иордании возобновить договор об аренде Израилем Бакуры и Гумара и вместо этого настаивать на восстановлении своего суверенитета над этими двумя районами. Король затем посетил эти районы, одетый в военную форму, и намекая на то, что районы освобождены. Самым же последним доказательством конфликта является привлечение к суду гражданина Израиля, незаконно въехавшего в Иорданию, что делает его первым израильтянином в истории иорданской судебной системы, который был вынужден предстать перед иорданским судом.

Иордания считает, что она проигрывает в результате политики США и Израиля, которые игнорируют ее историческую роль в палестинской проблеме, особенно в оккупированном Иерусалиме. Более того, утечка информации о «сделке веке» указывает на то, что американцы и израильтяне собираются проигнорировать тот факт, что Иордания уже принимает наибольшее количество палестинских беженцев. Амман полагает, что Тель-Авив и Вашингтон могут захотеть разрешить израильско-палестинский конфликт за счет королевства.

Все это происходит несмотря на договор Вади-Араба, который Иордания подписала с Израилем в 1994 году. Четверть века спустя всем стало очевидно, что этого договора недостаточно для защиты интересов и прав иорданцев. Израиль нарушал и продолжает нарушать большинство обязательств, принятых им в договоре. Например, Израиль был виновен в перекачке сточных вод через границу в 1997 году, что привело к самому серьезному экологическому кризису в истории Иордании. Кроме того Израиль, при поддержке США, постоянно меняет статус-кво Иерусалима, на что указывает хотя бы провозглашение Иерусалима столицей «еврейского государства». Это явное и прямое нарушение соглашение Вади-Араба.

Иордано-израильское мирное соглашение, подписанное под эгидой США и гарантированное Вашингтоном, в статье 8 четко заявляет, что решение проблемы беженцев должно состоятся с помощью переговоров, участником которых являются Иордания и Египет. Кроме того, статья 9 гласит: «Израиль уважает нынешнюю особую роль Иорданского Хашимитского Королевства в мусульманских святынях в Иерусалиме. Когда состоятся переговоры о постоянном статусе, Израиль будет уделять первоочередное внимание исторической роли Иордании в этих святынях».

Продолжающаяся израильская агрессия в отношении Иерусалима и палестинских территорий, процесс переопределения того, кто является палестинским беженцем и прекращение американской помощи БАПОР, а также утечки, касающиеся «сделки века», все подтверждают, что США и Израиль нарушили договор и не обращают больше внимания на соглашение, подписанное с Иорданией. Кроме того, с момента подписания договора Иордания не сильно выиграла на экономическом уровне, и обещания в этом отношении также были упущены.

Исходя из всех этих событий, иорданцы разделяют общее чувство того, что мирный договор не является достаточной гарантией интересов страны, и что израильтяне нарушают свои обещания и игнорируют свои обязательства, когда им это удобно. Таким образом, правительство в Аммане считает, что Израиль вновь стал стратегической угрозой для Хашимитского королевства. Это объясняет меры, принятые в последнее время Амманом, в том числе возвращение земель, сданных в аренду Израилю в Бакуре и Гумаре, и вышеупомянутые военные учения.

Хотя в Иордании по-прежнему существует группа, которая в прошлом поддерживала мирный договор, сейчас даже она сожалеет об этом. Другая группа призывает к выходу страны из мирного договора в случае, если США воплотят «сделку века», которая нанесет ущерб интересам Иордании.

На это ушло четверть века, но Иордания наконец начала понимать, что соглашение с Израилем не приносит безопасности и не отвечает высшим интересам королевства, не говоря уже об экономическом благополучии.