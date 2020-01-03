Иордания покупает газ у Израиля: оппозиция выступает решительно против

Национальная электроэнергетическая компания Иордании (NEPCO) заявила, что техасская компания Noble Energy начала первые поставки израильского газа в Иорданию, на фоне жесткой оппозиции в ближневосточном королевстве.

Поставки из крупнейшего в Израиле морского месторождения природного газа «Левиафан» начались в течение экспериментального трехмесячного периода, в соответствии с условиями соглашения с NEPCO на сумму 10 миллиардов долларов, заключенного с Noble Energy Inc. в 2016 году, говорится в заявлении государственной энергетической компании.

«Экспериментальная закачка будет продолжаться в течение трех месяцев на технических и договорных условиях между двумя сторонами», - говорится в заявлении NEPCO, которое было опубликовано в государственных СМИ без каких-либо дополнительных подробностей.

В соответствии с соглашением, американо-израильский консорциум будет поставлять Иордании газ в течение 15 лет с месторождения в Средиземном море.

Однако, это соглашение столкнулось с резким противодействием в Иордании, где многие считают Израиль бывшим и настоящим врагом. Активисты и парламентарии годами требовали от правительства отказаться от покупки израильского газа, но не сильно преуспели в своем требовании.

«Это черный день в истории Иордании, преступление против нации и национальная катастрофа, которая делает наш суверенитет заложником, а энергетический сектор отдает в руки сионистской оккупации», - заявил основной Фронт исламского действия, главная политическая оппозиционная партия страны.

Трубопровод, идущий на север страны, распределяет газ по электростанциям для выработки электроэнергии.

Ожидается, что объем газа, добытого из «Левиафана», достигнет 60 миллиардов кубометров за 15 лет, в то время как близлежащее месторождение Тамар будет экспортировать 25,3 миллиарда кубометров за тот же период. Стоимость экспорта оценивается в 19,5 млрд долларов.

Открытие «Левиафана» в 2010 году помогло превратить Израиль в потенциального экспортера энергии.

Египет уже подписал многомиллиардные экспортные соглашения, по которым начнет импортировать израильский газ к середине января.

Правительство Иордании заявило после подписания соглашения, что обеспечение стабильных цен на энергоносители в течение следующего десятилетия может обеспечить ежегодную экономию не менее 500 млн. долларов США в год и помочь сократить хронический дефицит бюджета.

Энергетически зависимая Иордания импортирует около 95% своих потребностей в энергии, при этом спрос на электроэнергию ежегодно увеличивается на 6-7%.

Правительство в последние месяцы молчало по поводу условий сделки перед лицом общественного мнения и активной парламентской оппозиции, требующей отмены соглашения.

Власти говорят, что это было соглашение между компаниями, а не правительствами, и отрицает, что Вашингтон оказал давление на Амман.

Активисты, выступающие против нормализации отношения с Израилем, заявляют, что планируют акции протеста в следующую пятницу.