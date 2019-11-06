Иорданское нищее правительство подало в отставку

Правительство Иордании подало в отставку в понедельник в преддверии второй перестановки в кабинете за шесть месяцев. Об этом сообщают государственные СМИ Иордании.

Премьер-министр Омар аль-Раззаз в последний раз перетряхивал свой кабинет в мае. Нынешняя перестановка будет уже четвертой с момента его вступления в должность в прошлом году.

Раззаз «попросил своих министров подать в отставку в понедельник, чтобы подготовить почву для правительственных перестановок в ближайшие дни», сообщает государственное информационное агентство Petra.

Агентство цитирует Раззаза, экономиста, получившего образование в Гарварде, который говорит, что перестановка была «необходима для решения задач предстоящего периода».

Официальный источник сообщил AFP, что король Абдуллах II дал правительству время до конца года, чтобы оно подготовило экономические реформы.

Напомним, что Иордания, стабильность которой считается жизненно важной для кровоточащего Ближнего Востока, принимает около 1,3 миллиона беженцев из разорванной войной Сирии.

Из-за нехватки природных ресурсов королевство сильно зависит от иностранной помощи, а уровень безработицы составляет 19 процентов. Его внешний долг составляет более 40 миллиардов долларов.

В июне 2018 года Иордания была потрясена неделей гневных протестов против мер жесткой экономии, которые привели к отставке предшественника Раззаза Хани Мульки.

Лишь 6 октября учителя прекратили месячную забастовку, которая парализовала около 4000 государственных школ, после достижения соглашения с правительством о повышении заработной платы.