Кураев как православный оппозиционер: о чем стоит задуматься мусульманам?

Некоторые наши читатели не понимают, по какой причине мусульманский сайт постоянно пишет о РПЦ. Мы никогда этого не скрывали - РПЦ нам приходится заниматься постольку, поскольку его руководство занимается делами мусульман.

А если говорить прямо, в свое время фактически объявило крестовый поход против Ислама в России, трубодурами которого являются официальные представители этой корпорации вроде Романа Силантьева, директора Правозащитного центра рпцшного Всемирного Русского Народного Собора (https://golosislama.com/news.php?id=31080). И это далеко не единственный пример такой войны на уничтожение против Исламского проекта, которая ведется людьми, прямо связанными с РПЦ.

Поэтому, конечно, политические процессы, связанные с этой корпорацией мы освещали и ин ша Аллах будем освещать. Так, совсем недавно мы написали о том, как коронавирус разрушает империю патриарха Кирилла (https://golosislama.com/news.php?id=38458). Одной из тем этой публикации была смерть от коронавируса настоятеля Елоховского (Богоявленского) собора Москвы Александра Агейкина, близкого к самому Кириллу Гундяеву и ставшему известным своими тесными отношениями с российскими масонами. Но на этом история не закончилась - ни со смертью Агейкина, ни с коронавирусом в Елоховском соборе.

Первая была использована сегодня Гундяевым как повод для начала церковной расправы со своим главным критиком в рядах РПЦ протодиаконом Андреем Кураевым (на фото), в последние годы превратившегося в самого яркого православного диссидента. За нелицеприятные высказывания Кураева об умершем он был запрещен Гундяевым в священнодействии (церковном служении), а его дело было направлено в епархиальный церковный суд.

Кураев действительно высказался об Агейкине предельно резко, назвав его "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса". Возможно, это чересчур по отношению к недавно умершему единоверцу, не нам судить, но что с возглавляемым Елоховским собором происходит что-то неладное, это факт. Помимо Агейкина от коронавируса умерло еще два его священника, в него был назначен новый настоятель, павлово-посадский епископ и глава административного секретариата РПЦ МП Фома, но теперь госпитализировали и его.

Впрочем, происходящее с Елоховским собором это своего рода символ происходящего внутри РПЦ МП в целом, и расправиться с Кураевым, похоже, решили именно за то, что он об этом постоянно говорит и пишет. Еще тогда, когда руководство РПЦ настаивало на продолжении служб и причастий в церквях в условиях эпидемии коронавируса, именно Кураев первым внутри церкви критиковал эту политику с позиций не только здравого смысла, но и православного богословия. И когда Гундяев под давлением общественного мнения был вынужден формально призвать православных не ходить в храмы, Кураев продолжил разоблачать мракобесие церковных кругов, продолжавших разносить заразу.

Он же был среди критиков нового храма Вооруженных сил с изображениями Путина и Сталина внутри (https://golosislama.com/news.php?id=38477), как до этого критиковал и другие одиозные решения церковного руководства. Поэтому то, что его решили вывести за пределы церковной корпорации, вполне закономерно, а его высказывания в адрес умершего настоятеля это скорее повод, а не причина данного решения.

Что же в этом представляет интерес для нас? Надо подчеркнуть, что Кураев отнюдь не друг Ислама и мусульман - ранее он неоднократно выступал с антиисламскими заявлениями, так что по этому показателю от мейнстрима РПЦ он в лучшую сторону не отличается. Но он интересен другим - вероятно именно Кураев и такие как он церковные оппозиционеры будут определять новое лицо русского православия после краха империи Кирилла и путинского режима.

При том, что воинствующие православные считают его чуть ли не врагом церкви, сегодня он делает для нее важную работу на будущее - создает альтернативный образ русского православия, не провластный и не мракобесный, а востребованный думающей частью общества. Причем, обращаясь к этому обществу, он обличает не только церковные, но и светские власти, играя роль православного гражданского лидера.

А это уже имеет прямое отношение к той теме, которую мы недавно обсуждали - необходимости и неизбежности появления мусульманской оппозиции в РФ (https://golosislama.com/news.php?id=38442). Тем более, что если у православных выгодоприобретателем от нынешнего режима является официальная религиозная корпорация, то причины поддерживать этот режим давно отсутствуют даже у мейнстрима мусульманской общины РФ.

Так что, думающим мусульманам следует не упустить момент, чтобы завтра в качестве главных религиозных диссидентов и критиков нынешнего режима не оказались только Кураев и новые православные.