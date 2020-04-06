В Пакистане Таблиги Джамаат переводят на карантин

«Голос Ислама» уже сообщал о том, какие проблемы возникли у всемирного миссионерского движения Таблиги Джамаат* в Индии, а также в Малайзии, где таблигов обвиняют в пренебрежении нормами карантина, и как следствие, в распространении коронавируса. Похожие проблемы у движения есть и в Пакистане.

Около 250 000 человек приехали со всего мира, чтобы посетить ежегодную конференцию (иджтима) Таблиги Джамаат в Райвинде, к югу от Лахора, которая прошла в середине марта, несмотря на растущую обеспокоенность опасностями, вызванными глобальной пандемией.

В течение трех дней участники из десятков стран молились, ели и спали в тесных помещениях, прежде чем организаторы склонились перед давлением и прервали мероприятие.

Но в минувший четверг пакистанские власти поместили весь город Райвинд под карантин, закрыв магазины и не позволяя людям въезжать или выезжать из города, после того как минимум 40 проповедников Таблиги Джамаат дали положительный результат на вирус.

По сообщениям, в настоящее время около 600 человек находятся в центре группы (марказе), в Райвинде. Около 300 человек, которые присутствовали на конференции, все еще находятся там, и не могут вернуться в свои страны, поскольку Пакистан приостановил все международные рейсы.

В своем заявлении заместитель комиссара Лахора Даныш Афзаал возложил вину за вспышку на Таблиги Джамаат.

«Опасения правительства оправдались, поскольку некоторые активисты Таблиги Джамаата дали положительный результат на коронавирус, и они вызвали его распространение», - сказал Афзаал.

Тарик Джамиль, популярный проповедник исламского телевидения и член Таблиги Джамаата, говорит, что конференция была организована до того, как Пакистан ввел карантин, и что многие участники уже прибыли в Пакистан к тому времени, а у организаторов не было времени отменить ее.

«По мере приближения времени конференции люди уже организовали поездки, а некоторые уже присутствовали в Лахоре», - сказал Джамиль.

Считается, что именно палестинские участники этой конференции принесли первые случаи коронавируса в осажденную Газу. Пять мужчин из Кыргызстана, которые остались в Исламабаде после посещения иджтимы, также заразились этим вирусом, а пять нигерийских женщин, подозреваемых в заражении, были помещены в карантин.

Конференцию связывают со вспышками в других местах в Пакистане, например по крайней мере, четыре участника конференции из 38 подтвержденных случаев среди таблигов южной провинции Синд.

Вместе со случаями Малайзии и Индии пакистанское мероприятие таблигов вызывает еще большее давление и критику Таблиги Джамаат. Конечно, в отличии от Индии (где вообще то располагается штаб-квартира джамаата), в Пакистане этот инцидент не используется для разжигания исламофобии и ненависти к мусульманам.

Тем не менее, напряженное отношение заметно. Центры джамаата в других городах, включая Хайдарабад и Мардан, также стали объектом карантинных мер.

В Пенджабе, городе Лайях, один из участников ударил ножом сотрудника полиции, пытаясь сбежать из центра Таблиги Джамаат, после так как были приняты меры карантина.

В пятницу люди напали на полицейских, которые пытались помешать собранию на пятничную молитву в мечети Гусия в провинции Карачи. Четыре человека были арестованы за нарушение мер, введенных правительством, но имам мечети не был арестован из-за давления со стороны общины.

Между тем остается открытым вопрос, в какой степени Таблиги Джамаат действительно виноват в распространении вируса, а в какой степени он просто служит козлом отпущения. Пакистанский министр по науке и технике Фавад Чодри выделил именно религиозные общины, как таблигов, так и миссионерские движения барельви.

«Мы очень обеспокоены тем, что Таблиги Джамаат отказался ограничить собрание, поэтому они несут ответственность. Именно регрессивные взгляды религиозного духовенства привели к этой катастрофе», - сказал он.

Но другие полагают, что Таблиги Джамаат является удобным козлом отпущения и отвлекает внимание от собственных неудач пакистанского правительства в реагировании на кризис с коронавирусом, поскольку число случаев заболевания и смертей продолжают расти.

«Несправедливо обвинять одну группу. Правительство с самого начала не предприняло никаких действий. Они делают людей козлами отпущения», - сказал бывший министр внутренних дел Ахсан Икбал.

«Люди не были осведомлены о потенциальной опасности и переменах, которые им необходимо учитывать в своей повседневной жизни, чтобы защитить себя от коронавируса».

В отличие от многих других стран с мусульманским большинством, включая Саудовскую Аравию и Турцию, религиозные лидеры Пакистана еще не закрыли мечети страны.

На прошлой неделе Нуруль Хак Кадри, министр по делам религии Пакистана, заявил журналистам, что мечети останутся открытыми, но число верующих будет сведено к минимуму, а людям старше 50 лет и детям вход будет запрещен.

Мауляна Захид Касми, председатель пакистанского Исламского совета улемов, мусульманской зонтичной группы, в которую входят представители ряда движений, сказал, что его организация поощряет молиться дома только в наиболее пострадавших районах страны.

«В районах, которые менее затронуты, мы будем продолжать собрания и молитвы и информировать собрания о проблемах со здоровьем во время наших проповедей», - сказал он.

«Мы обеспокоены вирусом, но чтобы пережить эту пандемию, нам нужно молиться Аллаху».

Со своей стороны, лидеры Таблиги Джамаата на прошлой неделе разослали письмо последователям, в котором им было рекомендовано прекратить свои визиты от двери к двери и не собираться в группах.

* - запрещены в РФ