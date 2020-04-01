Индия пытается связать вспышку вируса с мусульманами

Индия начала массовое расследование, чтобы отследить тех, кто принимал участие в мероприятии, организованном мусульманским миссионерским движением Таблиги Джамаат*, после того, как десятки людей дали положительный результат на коронавирус.

Власти в индийской столице во вторник опечатали помещение Таблиги Джамаат, обвинив его в организации религиозного собрания с 13 по 15 марта и игнорировании угрозы вспышки COVID-19.

Правительство Дели также попросило полицию возбудить уголовное дело против группы, одной из старейших исламских организаций страны, основанной в 1926 году, за пренебрежение руководящими принципами и отказе от физического дистанцирования.

Власти заявили, что около 2000 человек были найдены проживающими в Марказ Низамуддин, штаб-квартире группы в Дели.

Министр здравоохранения Дели Сатиендер Джайн сообщил журналистам, что, по меньшей мере, 24 человека, проживавших там, дали положительный результат на коронавирус, в тоже время семь человек, которые присутствовали на собрании, уже умерли.

Полиция Дели во вторник заявила, что возбудила уголовное дело против организаторов мероприятия, включая обвинения в преступном сговоре.

Сам джамаат отвергает обвинения в нарушении законов о социальном дистанцировании, заявив, что он был вынужден принять гостей, оказавшихся в затруднительном положении из-за запрета, объявленного премьер-министром Индии Нарендрой Моди 24 марта, с уведомлением всего за четыре часа.

В заявлении для прессы группа заявила: «В социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в марказе, как утверждается, присутствуют люди, пострадавшие от заражения COVID-19. Также распространяются сообщения о том, что определенные смерти произошли по той же причине.

«При таких непреодолимых обстоятельствах у Марказа Низамуддин не было другого выбора, кроме как обеспечить людей, оказавшихся в затруднительном положении, предписанными медицинскими мерами предосторожности до тех пор, пока власти не обеспечат условия для их передвижения или не примут другие меры», - говорится в заявлении.

Тем не менее, делийский депутат Атиши написал в Твиттере, что против организаторов должны быть предприняты решительные действия, потому что «постановления правительства Дели прямо запретили собрания более 200 человек с самого 13 марта».

По словам высокопоставленного чиновника, цитируемого в газете The Hindu, министерство внутренних дел должно занести в черный список сотни проповедников из Индонезии, которые присутствовали на собрании.

«Они приехали сюда по туристической визе, но участвовали в религиозных мероприятиях. Это нарушение визовых правил. Мы собираемся занести в черный список около 800 индонезийских проповедников, чтобы в будущем они не могли въехать в страну», - сказал чиновник на условиях анонимности.

В свою очередь, Ясмин Кидвай, советник из района Низамуддин, где проживает мусульманская община, спросила, почему правительство вообще тогда выдавало визы. «У нас было достаточно времени для подготовки к коронавирусу», - сказала она. «Почему же не было визовых ограничений?».

Делийский автор Рана Сафви также обвинила Таблиги Джамаа в «безответственности». «Знал ли Таблиги Джамаат о приказе правительства Дели? Он очень безответственно с ним справился», - сказала она.

«Поэтому я беспокоюсь о двух вещах. Распространении вируса и распространении нападок на мусульман. До сих пор большинству СМИ было не о чем говорить, а теперь у них неожиданно появилось много материала», - сказала она, ссылаясь на негативное представление СМИ о мусульманах.

Правящая в Индии националистическая Бхаратия Джаната парти (БДП) ранее подверглась критике за то, как Моди объявил о жестком карантине и локдауне всего за несколько часов до его введения.

Из-за времени объявления сотни тысяч рабочих-мигрантов оказались в бедственном положении в городах, что заставило многих пройти сотни километров до своих деревень. Образ несчастных рабочих, которые на своих двоих пытаются добраться домой, сильно ударил по имиджу БДП.

Но теперь у сторонников появилась возможность найти козла отпущения в Марказе Низамуддин, чтобы обвинить мусульман в распространении вируса.

Вскоре после того, как сообщения о собрании попали в заголовки новостей, в твиттере разошелся хештег #CoronaJihad, под которым мусульман обвиняют в распространении коронавируса в Индии.

Видео, изображения и текстовые сообщения, размещенные в социальных сетях, показывают многолюдные собрания мусульман и полицию, нападающую на них за то, что те якобы бросают вызов приказам о коронавирусе или совершают намаз.

Омар Абдулла, бывший главный министр Кашмира, написал в Твиттере, что этот инцидент «станет для некоторых удобным поводом для нападок на мусульман повсюду, как если бы мы создали и распространили COVID по всему миру».

Многие наблюдатели в социальных сетях также отмечали, что подобные собрания представителей других религиозных конфессий вовсе не привлекли к себе столь пристального внимания властей.

Всего через два дня после мероприятия Таблиги Джамаат большое количество индуистских паломников собралось в храме Саи Бабы Махараштры.

Несколько дней спустя в центральном штате Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чухан из правящей БДП принял присягу в качестве главного министра, окруженный большой толпой, вопреки посланию Моди о социальном дистанцировании.

На следующий день после того, как Моди объявил о локдауне, главный министр штата Уттар-Прадеш, Йоги Адитьянатх, организовал групповую религиозную церемонию в городе Айодхья, явно нарушая правила карантина.

Многие наблюдатели сходятся в мнении, что инцидент с таблигами использовался правящими индуистскими фундаменталистами, чтобы отвлечь внимание от проблем с рабочими. Тем не менее, они же считают, что правительству Моди это не сильно поможет. Каким бы громким не было дело Марказа Низамуддин, завтра его забудут, а вот проблема рабочих останется. И что будет Моди делать тогда? Возможно, станет искать очередных козлов отпущение среди мусульман Индии.

Мы же пожелаем мусульманам, особенно в тех странах, где они находятся в уязвимом положении меньшинства, крайне внимательно относится к правилам социального дистанцирования и не повторять ошибок Таблиги Джамаат, собрания которых, напомним, стали триггером для распространения вируса не только в Индии, но и во всей Юго-Восточной Азии.

* - запрещены в РФ