Малайзия: как мусульманское собрание привело к масштабному распространению вируса по Юго-Восточной Азии

Международная встреча, состоявшаяся в конце прошлого месяца в обширном комплексе мечетей на окраине столицы Малайзии Куала-Лумпур, стала источником сотен новых коронавирусных инфекций в Юго-Восточной Азии.

По словам министра здравоохранения Малайзии д-ра Адхама Бабы, 34-летний малазийский мужчина, присутствовавший на мероприятии, скончался во вторник. Это первая смерть связанная с мероприятием, которое проходило с 27 февраля по 1 марта в комплексе мечети Шри Петалинг.

В нем приняли участие 16 000 человек, в том числе 1500 иностранцев.

По словам Адхама, из 673 подтвержденных случаев коронавируса в Малайзии почти две трети связаны с тем четырехдневным собранием. Однако в первую очередь непонятно, кто принес вирус туда.

Агентство Reuters беседовало с шестью участниками мероприятия и рассмотрело фотографии и публикации в социальных сетях, а отчеты и свидетельства показали несколько способов распространения инфекции.

Организаторы, международное миссионерское движение Таблиги Джамаат*, в понедельник приостановили свою миссионерскую деятельность, но не прокомментировали непосредственно события в Малайзии.

Мечеть, где проходило мероприятие, была закрыта во вторник, и опрошенный гость рассказал, что он был одним из десятков людей, которые все еще находятся на карантине. Звонки журналистов в мечеть остались без ответа.

Малайзия закрыла свои границы, ограничила внутреннее движение и закрыла школы, университеты и большинство предприятий, в попытке контролировать вспышку коронавируса. Все мечети будут закрыты на две недели.

«На самом деле я был очень удивлен, что это произошло», - говорит Сурачет Ваэ-асае, бывший депутат из Таиланда, который тоже присутствовал на этом мероприятии, но по возвращении домой дал отрицательный результат на коронавирус.

«Но в Малайзии Бог очень важен. Вера сильна».

Офис премьер-министра и министерство здравоохранения отказались комментировать дальнейшее событие.

Международное собрание является классической таблиговской иджтимой. Такие собрания члены Таблиги Джамаат регулярно проводят в разных странах, с участием многих гостей. Как правило все они проходят в многолюдных тесных помещениях. Участники спят в тех же тесных помещениях, и передвигаются вместе на автобусах. Согласно списку участников, размещенному в социальных сетях, в собрании приняли участие граждане из десятков стран, включая Канаду, Нигерию, Индию и Австралию.

Были также люди из Китая и Южной Кореи - двух стран с высокими показателями коронавирусной инфекции.



Не ясно, сколько гостей было жителями Малайзии, но случаи, связанные со собранием, появляются ежедневно в Юго-Восточной Азии.

«Мы сидели рядом друг с другом», - сказал 30-летний камбоджийский мужчина, присутствовавший на мероприятии, агентству Reuters из больницы в камбоджийской провинции Баттамбанг, где он проходил лечение после положительного результата теста на коронавирус в понедельник.

Он также рассказал о том, что участники собрания здоровались и держались за руки.

Никто из руководителей мероприятия не говорил о мытье рук, коронавирусе или мерах предосторожности во время мероприятия, хотя большинство гостей регулярно мыли руки, сказали два гостя. Мытье рук, среди других частей тела, является частью мусульманского омовения, как известно, но при этом не используется мыло.

Другой участник из Камбоджи рассказал, что гости из разных стран ели из общих тарелок, когда им подавали еду.

Министр здравоохранения заявил, что только половина малазийских участников, присутствовавших на конференции, пришли на тестирование, что вызывает опасения, что вспышка инфекции из мечети может быть более серьезной.

Бруней подтвердил 50 случаев, связанных с собранием, из 56 случаев в целом. Сингапур объявил о 5 случаях, Камбоджа о 13, и Таиланд, по крайней мере, о двух случаях.

Вьетнам, Филиппины и Индонезия, из которых на встречу приехали около 700 граждан, еще проводят расследование.

Во вторник филиппинские новостные сайты сообщили, что в южном городе Марави скончался мужчина, который присутствовал на мероприятии в Малайзии и которого проверяли на коронавирусную инфекцию.

То, что большое религиозное собрание вообще состоялось в то время, когда эпидемия уже убила 2700 человек и распространялась от Италии до Ирана, вызвало критику.

«Это мероприятие Таблиги Джамаа в Куала-Лумпуре ... также может вызвать региональный всплеск (заражения), и власти не должны были допустить его проведения», - заявил сингапурский дипломат Билахари Каусикан на своей странице в Facebook.

Некоторые эксперты считают, что беспечность малайзийских властей объясняется политическим кризисом, который охватил в те дни страну. Как раз тогда премьер-министр Махатхир Мохаммад подал в отставку, был временно назначен исполняющим обязанности премьер-министра, а затем вместо него назначили Мухиддина Ясина, который и запретил массовые собрания, но уже лишь 13 марта.

До этого министерство здравоохранения давало только советы по минимизации воздействия на людей.

Некоторые участники выступили в защиту этого мероприятия, заявив, что в то время ситуация в Малайзии, которая к 28 февраля объявила о 25 выявленных случаях, еще не была тяжелой.

«Мы не беспокоились, потому что ситуация с COVID-19 в то время казалось находилась под контролем», - говорит Хузайфа Камазлан, 34-летний религиозный учитель из Куала-Лумпура, который присутствовал на мероприятии, но дал отрицательный результат на коронавирус.

Хузайфа сказал, что некоторые из верующих, которые присутствовали на этом мероприятии, с тех пор отказались проходить тестирование на коронавирус, предпочитая полагаться на Аллаха как защитника.

Карим, 44-летний малазиец, который присутствовал на собрании и впоследствии получил положительный результат на коронавирус, говорит, что правительство должно было отменить мероприятие.

«Мы немного разочарованы тем, что эта вспышка была полностью возложена на нас. Это мнение несправедливо. Никакого запрета на наше собрание не было», - сказал Карим, который назвал только свое имя.

«Теперь я обеспокоен, потому что я болен. Пожалуйста, помолитесь за меня».

* - запрещены в РФ