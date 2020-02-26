Трамп в Индии: империя Великих Моголов наносит ответный удар

Первый визит Дональда Трампа в Индию сопровождается множеством значительных фрагментов, не говоря уже об уличном насилии на фоне визита, но есть одно вроде бы не самое важное событие, которое мы не смогли пропустить.

В понедельник Трамп с супругой прибыли в Агру, штат Уттар-Прадеш, где их встречал главный министр Йоги Адитьянатх, после чего они отправились к Тадж-Махалу — одному из «семи чудес света», и вне всякого сомнения, международному символу Индии.

А теперь просто напомним — Йоги Адитьянатх это хардкорный индуистский фанатик и националист, главный жрец шиваитского храма в Горакхпуре, критикующий даже партию Нарендры Моди БДП (хотя он с нею сотрудничает) за недостаточную приверженность хиндутве.

Адитьянатх, ставший человек номер 1 в штате Уттар-Прадеш, конечно же отметился своим резко негативным отношением к мусульманскому историческому и религиозному наследию. И в частности к Тадж-Махалу, который, так уж вышло, находится именно в его штате.

В 2017 году Адитьянатх заявил: «Иностранным высокопоставленным лидерам, посещавшим страну, дарят реплики Тадж-Махала и других минаретов, которые не отражают индийскую культуру, они построены предателями и стали пятном на индийской культуре».

Он также добавил, что теперь заграничным лидерам дают копии «Бхагавад-Гиты» и «Рамаяны».

Тадж-Махал, одна из самых популярных туристических достопримечательностей в мире, пытались даже исключить из туристических маршрутов, его перестали включать в туристические буклеты.

Адитьянатх также принял активное участие в анти-научных спорах о том, что якобы Тадж-Махал был шиваитским храмом Теджо Махалайя, что было опровергнуто индийскими археологами.

В 2018 году лидер ультраправой партии Самаджвади Азам Хан произвел настоящий фурор, когда сказал, что пойдет за Йоги Адитьянатхом, если последний захочет снести Тадж-Махал.

«Йоги джи нанесет первый удар, а я буду вторым. Почему этот символ рабства все еще стоит?»

И вот мы в 2020 году, а Индия впервые на своей земле принимает президента Дональда Трампа.

Перед прибытием Трампа Агра была превращена в крепость с интенсивным развертыванием полиции, военных и спецназа.

Мало того, что при подготовке визита Трампа, довольно грязная река Ямуна была наполнена обильным количеством пресной воды из каналов Ганги. Даже могилы императора Великих Моголов Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал в Тадж-Махале обработали специальным составом, чтобы их очистить от пятен.

13-километровый маршрут из аэропорта в Тадж-Махал был эстетически ухожен, а на развязках были развешены флаги США и Индии, чтобы придать району праздничный вид.

Ну и вишенка на торте, это сам верховный шиваитский жрец Йоги Адитьянатх, который везет американских гостей к гробницам мусульманских правителей Индии - «символу рабства» - а потом еще и дарит Трампу фотокартину, на которой Дональд с Меланией стоят у Тадж-Махала.

А как так получилось? Да видимо, даже Адитьянатх понимает, что повезти Трампа ему больше некуда. Ни показывать же ему свой храм в Горакхпуре. Кто в здравом уме приезжает в Индию, чтобы увидеть храм в Горакхпуре? Люди со всего мира восхищаются могольской «воздушной» и «сияющей» архитектурой, историей любви, стоящей за памятником — эта Индия продолжает притягивать миллионы людей, включая мировых лидеров.

В конечном итоге, визит Трампа продемонстрировал несокрушимую культурную силу мусульманской империи Моголов, с которой индуистские шовинисты не могут справиться даже спустя столетия.