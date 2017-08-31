Индуисты хотят отнять у мусульман Тадж Махал

Индусским шовинистам, вдохновляемым властью правящей Бхаратия Джаната Парти (БДП), никак не дает покоя мусульманское "чудо свето" - Тадж Махал.

О том, что власти штата Уттар-Прадеш, в котором БДП также находится у власти, пытаются вымазать его из числа культурных достопримечательностей, мы уже писали. Речь шла о том, что в выпущенных ими для туристов каталогах он просто не включен в туристические маршруты (при том, что большинство едет в этот штат именно из-за него!) из-за его "неиндуистского" характера.

Однако этой категории индусских шовинистов, по крайней мере, хватает совести признать, что Тадж Махал является мусульманским памятником культуры. Но есть и такие, кто пытается оспорить даже это.

Так, несколько воинствующих индусских организаций обратились в суд с требованием признать Тадж Махал индусским храмом, который якобы был превращен в мечеть мусульманскими завоевателями.

Сегодня, однако, стало известно о том, что в рамках судебного разбирательства государственная археологическая служба Индии (ASI) предоставила свое официальное заключение о том, что Тадж Махал изначально был построен как мечеть мусульманским правителем Шахом Джаханом в память о своей жене Мумтаз-Махал. Таким образом, опровергнутны бредни индусских ревизионистов о том, что ранее в этих стенах располагался некий Теджо Махалайя - храм бога Шивы.

Спор имеет не только исторический, но и вполне практический характер - индуисты добиваются того, чтобы им позволили проводить в Тадж Махале свои обряды, тогда как сейчас молиться в нем могут только мусульмане.

Остается надеятся на то, что судьи, принимающие решение, не будут поражены индуизмом головного мозга, внемлют результатам индийской же государственной экспертизы и оставят Тадж Махал тем, кому он по праву принадлежит.