Индуские нацисты хотят вычеркнуть из истории мусульманское "чудо света"

Индийский штат Уттар-Прадеш, с недавних пор известный своими одиозными властями, наращивает борьбу со всеми проявлениями Ислама.

Теперь его власти решили взяться за такой памятник мировой архитектуры как мусульманский Тадж-Махал (на фото), находящийся на территории штата. В то время, как тысячи туристов едут в эту дыру прежде всего, чтобы посмотреть именно на Тадж-Махал, признанный одним из чудес света, индусско-шовинистические власти не включают его в новые схемы туристических маршрутов, выпущенные штатом.

Кроме того, в новом бюджете штата не предусмотрено финансирование Тадж Махала.

Все это происходит по причине того, что Тадж Махал, как и другие мечети эпохи Великих Моголов, был построен, по мнению индусских неонацистов, "мусульманскими оккупантами". Они считают, что истинно-индийскими (хиндутва) не могут быть проявления ни ислама, ни христианства, а только тех религий, что рождены на земле Индии. При этом они так глупы, что не знают даже собственной истории - веды и основанные на них религии были точно так же принесены на эту землю мигрантами, только не тюрками, а ариями, и не несколько веков, а несколько тысячелетий назад.

Как бы то ни было, эти решения индусских шовинистов, заявивших, что Тадж Махал "не отражает индийскую культуру", уже породили ярую критику, как со стороны индийской интеллигенции, так и со стороны представителей туристического бизнеса.

Так, профессор Лакхнау Раджеш Мишра призвал правительство штата "не умиротворять людей одной религии за счёт того, чтобы полностью игнорировать других". Представители туристических ассоциаций в свою очередь считают, что эти действия нанесут ущерб их индустрии.