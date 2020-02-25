Трамп в Индии: восторг, протесты и обновленный Тадж-Махал

В то время как премьер-министр Индии Нарендра Моди на все лады хвалил президента США Дональда Трампа на мегамитинге в западном индийском городе Ахмедабад, в Дели снова вспыхнули столкновения между сотнями сторонников и противников нового антимусульманского закона о гражданстве, который обеспечивает ускоренную натурализацию для некоторых религиозных меньшинств иностранного происхождения, но не мусульман. Индийская полиция использовала слезоточивый газ и дымовые гранаты, чтобы разогнать толпу протестующих в Нью-Дели в понедельник, где вспыхнуло насилие.

Индуистские националистические и коммунистические группы организовали уличные демонстрации, соответственно за и против США. Группа индуистских националистов провела молитвенное собрание, на котором они нанесли ярко-красный знак на лоб фотографии Трампа на плакате, «благословляя» его, покуда жрец скандировал индуистские гимны, желая успеха Трампу в его стремлении к прочным связям с Индией. Вишну Гупта, президент Хинду Сена, сказал, что «посредством ритуала огня мы призываем бога благословить Америку и Индию».

Взволнованные толпы начали выстраиваться в очередь в 4 часа утра, чтобы попасть на новый стадион для участия в митинге «Намасте Трамп». Этот митинг стал своеобразным ответом Моди на прошлогоднее мероприятие «Howdy Modi» в Хьюстоне перед ликующими толпами американских индийцев, где Трамп сравнил премьер-министра Нарендру Моди с Элвисом Пресли.

Подготовка к визиту была лихорадочной: рабочие спешили завершить стадион и возвели стену, которая, по словам местных жителей, должна была скрыть трущобы. Бродячих собак, коров и обезьян убрали. Правительство Моди предприняло еще один проект до визита Трампа. Части Тадж-Махала - «жемчужины мусульманского искусства», согласно ЮНЕСКО - экстренно очистили от грязных пятен, покрывающих белый мрамор. В то же время были предприняты усилия, чтобы уменьшить зловоние соседней реки. Это первый раз, когда реплики двух могил в Тадж-Махале были очищены с момента их установки более 300 лет назад.

В другом месте столицы Нью-Дели десятки сторонников Коммунистической партии Индии несли плакат с надписью «Трамп, убирайся вон!». Уличные демонстрации против Трампа также вспыхнули в городах Гаухати на северо-востоке, Калькутте на востоке и Хайдарабаде на юге. Дорайсами Раджа, генеральный секретарь Коммунистической партии, обвинил Моди в том, что тот уступил давлению США, требовавших доступ к индийскому рынку, а не защищал интересы Индии.

Также в Нью-Дели полиция применила слезоточивый газ, когда вспыхнули столкновения между сотнями сторонников и противников нового закона о гражданстве, который обеспечивает ускоренную натурализацию для некоторых религиозных меньшинств иностранного происхождения, но только не для мусульман. Представитель полиции Анудж Кумар сказал, что один из полицейских был убит в результате насилия.

Закон о внесении поправок в гражданство Индии, который облегчает путь получения гражданства немусульманами из соседних стран с мусульманским большинством, вызвал многие недели протестов (иногда насильственных) против правительства Моди. Его оппоненты считают закон дискриминационным по отношению к мусульманам и разделяют опасения, что администрация Моди подрывает светские традиции Индии. Правящая индуистская националистическая партия Моди отрицает какую-либо предвзятость в отношении 180 миллионов мусульман страны.