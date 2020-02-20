Ксенофобия как следствие, а не причина европейских проблем

Сегодняшняя новость о теракте в немецком Ханау (https://golosislama.com/news.php?id=38100), к сожалению, не может рассматриваться как случайный инцидент. И дело даже не в том, что всего несколько дней назад мы писали о целой разоблаченной террористической группе в той же Германии, которая планировала вооруженные нападения на мечети по всей стране (https://golosislama.com/news.php?id=38076).

МИД Турции выступил в связи с произошедшим в Германии со специальным заявлением (в результате теракта в Ханау, как выяснилось, погибло 5 турок), призвав правительство этой страны покончить с ксенофобией, так как иначе она примет угрожающие масштабы. С дежурным заявлением, осуждающим ксенофобию, выступила и канцлер самой Германии Ангела Меркель.

К ксенофобии вернемся чуть позже, потому что она скорее следствие, чем причина серьезных европейских проблем. Ведь в Европе, включая Германию, в отношении мусульман происходили теракты, организованные не только открытыми ксенофобами и исламоненавистниками. Только за последние несколько месяцев были убиты два чеченских беженца - в Германии и Бельгии, причем, во второй был убит блогер, и как выяснилось в ходе расследования этого убийства совершивший его планировал убийство еще одного чеченского блогера, проживающего в Германии.

Как следует из результатов открытых расследований, нити организации всех этих убийств и покушений вполне однозначно ведут в Москву, о чем в общем-то говорят и многочисленные местные комментаторы. В такой ситуации страны ЕС вполне могли бы отреагировать на эти убийства хотя бы так, как Великобритания отреагировала на попытку убийства Сергея Скрипаля. Однако вместо этого Ангела Меркель ведет себя в отношении Владимира Путина как ни в чем не бывало, а Эммануэль Макрон и вовсе неустанно выступает за еще большую нормализацию отношений вот с такой, путинской Россией, стоящей за терактами в странах ЕС.

Если власти Франции и Германии таким своим поведением фактически поощряют на своей территории террор иностранных спецслужб, то как можно ожидать, что они смогут бороться с террором, исходящим от собственных граждан?

И, кстати, почему эти граждане все чаще прибегают к террору - не менее важный вопрос. Агрессивная, расчеловечивающая ксенофобия - это зло, спору нет, а для мусульман в данном случае это зло не абстрактное, а конкретное и смертельное, направленное против них. Но почему молодые немцы и другие европейцы все чаще решают не только отнимать жизни у иностранцев, но и сводить при этом счеты со своими жизнями, как было в этом случае в Ханау?

Террористы видят множащийся поток беженцев в свои страны, но сам этот поток в немалой степени является следствием не только колониального прошлого некоторых из этих стран, но и отсутствия у них осмысленной политики в настоящем.

Так, по отношению к диктаторам вроде Башара Асада, от которого бегут миллионы сирийцев, страны ЕС занимают совершенно невнятную позицию. Не держат они свои обязательства по урегулированию кризиса в другой ключевой для притока или сдерживания беженцев стране - Ливии. По итогам проведенной по ней в Берлине конференции там вроде как было заключено перемирие, гарантами которого были и страны ЕС, но это не помешало военному авантюристу Халифе Хафтару не только продолжить выступать с воинственными заявлениями, но и совершать атаки на своих противников. И никакой твердой реации на это, а если учесть, что Хафтара фактически поддерживает Франция, мы опять видим попустительство силам, дестабилизирующим не только свои страны, но и потенциально Европу.

Отношение к мусульманским беженцам из путинской России - из той же серии. Почему их поток растет из года в год? Не потому ли, что дома попираются их самые базовые права? Однако вместо давления на путинскую Россию и принуждения ее соблюдать права человека, что позволило бы снизить число желающих перебраться из нее в Европу, ее возвращают в ПАСЕ.

Все это, то есть, отсутствие политической осмысленности и воли, и является настоящей причиной проблем, порождающих рост фрустрации и насилия в Европе. Ксенофобия как реакция на эти проблемы является их следствием, а не причиной.