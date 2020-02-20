В немецком Ханау 9 человек стали жертвами ультраправого стрелка

В немецком городе Ханау под Франкфуртом вооруженный злоумышленник убил девять человек, напав на две кальянные.

Полиция сообщила, что человек, подозреваемый в убийстве, был найден мертвым в своем доме рано утром в четверг. По сообщения газеты Bild преступника зовут Тобиас Р. и он оставил письмо и видеозапись, в которых выражает ультраправые взгляды.

"По информации Bild, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием", - пишет издание.

В его доме также найдено тело еще одного неназванного человека.

"Число жертв, которые получили смертельные ранения,... возросло до девяти, таким образом общее количество погибших составляет 11 человек", - сообщила полиция. Расследование продолжается. В настоящее время полиция устанавливает личности жертв и стрелка.

Напомним, что преступник напал на кальянные, которые в основном принадлежат эмигрантам или немецким гражданам мигрантского происхождения. Сообщается, что среди погибших есть граждане Турции. В целом вся имеющаяся информация указывает, что 9 человек стали жертвами ультраправого террориста.