В Германии раскрыта ультраправая группировка, планировавшая теракты против мусульман

Федеральная прокуратура Германии получила постановление суда о задержании 12 человек, арестованных по подозрению в участии в ультраправом заговоре с целью свержения политического порядка посредством целенаправленных нападений на политиков, беженцев и мусульман.

Эти люди были арестованы в пятницу — четверых подозревают в создании в сентябре террористической организации правого толка, а остальные предложили им финансовую поддержку.

Немецкая прокуратура утверждала, что подозреваемые хотели достичь своей цели "с помощью пока неуказанных нападений на политиков, просителей убежища и мусульман, чтобы спровоцировать ситуацию, подобную гражданской войне".

По словам прокуроров, судья федерального суда приказал задержать их в ожидании дальнейшего расследования.

Мужчины в возрасте от 20 до 50 лет назвали свою группу «Der harte Kern» («Жесткое ядро»), сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag, заявив, что они были арестованы в шести разных землях ФРГ.

В воскресенье также сообщалось, что группа имела связи с ультраправой группировкой «Солдаты Одина», основанной в Финляндии в 2015 году.

Подозреваемые, некоторые с одеялами, накинутыми на головы, сопровождались полицией в балаклавах и бронежилетах в Федеральный суд в Карлсруэ для слушания в субботу, как показали кадры Reuters.

Ссылаясь на следователей, СМИ сообщают, что подозреваемые познакомились друг с другом через WhatsApp, и позднее встретились лично. Группа была поставлена ​​под наблюдение в конце лета 2019 года.

В ходе рейдов полиция обнаружила материалы, которые можно было использовать для изготовления самодельных бомб.

Никаких дальнейших комментариев от федеральных прокуроров пока не поступало.

Der Spiegel сообщил, что один из задержанных, 53-летний Вернер С. из Аугсбурга, был ранее классифицирован немецкими службами безопасности как потенциальная насильственная угроза. Мужчина был задержан за поддержку "правой террористической организации".

Согласно законодательству Германии, лица, подозреваемые в совершении серьезных преступлений, могут содержаться под стражей на срок до шести месяцев, а в крайних случаях - до 12 месяцев.