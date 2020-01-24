Кремлевские "скрепы" на этой неделе

Главными темами этой недели для россиян, безусловно, стали намеченные изменения в конституцию страны (https://golosislama.com/news.php?id=37934) и состав ее нового правительства (https://golosislama.com/news.php?id=37935).

Мусульман, как мы писали, затрагивают они обе, первая в особенности. Причем, красочные иллюстрации того, о чем мы писали, продолжали поступать всю неделю.

Например, сперва фактический захват в заложники, а потом обмен израильтянки Наамы Иссахары на Александро-Невское подворье в Иерусалиме, на которое претендовала РПЦ МП (https://golosislama.com/news.php?id=37956). О чем они говорят? Помимо того, что гопничество превратилось в норму отношений путинской России с остальным миром, тут показательно то, чьим интересам служит это государственное гопничество.

Ст.14 конституции РФ гласит: "1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом". А что мы видим на практике? Внешняя политка государства подчинена интересам одной религиозной организации. Ведь захваченную израильтянку меняют не на какого-нибудь росссиянина, находящегося в заключении в Израиле, хотя такие наверняка есть. И не на что-нибудь, что могло бы принести пользу всему многонациональному народу светского (на бумаге) государства, а на подарок конкретной, привиллегированной религиозной организации.

К Израилю вернемся чуть позже, а пока еще иллюстрация того, как в Кремле относятся к важнейшим положениям конституции России, затрагивающим мусульман. Так, назначенный новым полномочным представителем президента РФ в Северном Кавказе бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сказал о своем назначении следующее: «Мои корни тоже с Северного Кавказа. Мой дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе — великого князя Николая Николаевича Романова. А я теперь иду туда полномочным представителем президента РФ, по сути, должность, аналогичная наместнику. Семейные традиции — служение государству и руководителю страны — продолжаются».

То есть, для Чайки должность полномочного представителя главы (номинально) федеративного государства в одном из федеральных округов аналогична должности наместника империи в ее колонии. А служит как чиновник он не государству и многонациональному народу РФ, названному в конституции единственным источником его власти, а "государству и руководителю страны", то есть, фактически аналогу царя. И это говорит бывший генеральный прокурора, а ранее министр юстиции...

Ну что тут сказать - по существу Чайка говорит правильно. Точнее, проговаривается. О том, что современная путинская Россия - никакая не федерация, а колониальная империя, и о том, что ее чиновники служат не народу, а новому царю, теперь уже пожизненному. Ну, а учитывая то, что этот царь и эта империя слиты с РПЦ, а наместника из казаков в данном случае посылают к "басурманам", их положение в этой стране становится очевидным.

Но вернемся к Израилю... Если путинская Россия, чем и отличается от дореволюционной царской России, то только отношением к евреям. В последней они были дискриминированы наряду с мусульманами, путинская же Россия, конечно, если это нужно РПЦ, тоже может захватить какую-нибудь израильтянку, чтобы выменить ее на православное подворье в Иерусалиме, но отношение в целом, конечно, изменилось. И последние месяцы новый царь только и делает, что пытается доказать, как он любит евреев и как ненавидит антисемитов, кульминацией чего стал его визит в Израиль на мепроприятия, посвященные памяти жертв Холокоста.

Захват в заложники гражданки Израиля в его понимании никак не противоречит этой любви, видимо, по духу русской поговорки "бьет, значит любит". В конце концов, и Нетаньяху ничего не стоит подарить своему другу какое-то там православное подворье, которое как стояло в Израиле, так и будет стоять. Зато есть повод продемонстрировать особые отношения Израиля и России и тем самым привлечь к себе симпатии электората "русских евреев" на фоне очередных внеочередных выборов.

Путину проще - ему никаких выборов больше выигрывать не надо, их результаты, как и результаты всяких "референдумов" в России он уже знает заранее.