Конституция России: отменить нельзя сохранить

"Конституционный переворот" - выражение, все чаще звучащее в связи с происходящим на наших глазах в России.

И не мудрено - только 15 января Владимир Путин сформировал комиссию по разработке проектов изменений в конституцию, а уже 20 января, вчера, внес законопроект с этими изменениями в готовом виде.

Такого антиконституционного, антидемократического фарса, конечно, не было даже в советские, даже в сталинские времена, когда хотя бы имитировали, пусть и в подконтрольных и строго идеологически выдержанных рамках, всенародное обсуждение проектов новых конституций.

Тут же сперва создают комиссию, в которую предлагают включить массу сомнительных личностей, а потом не собрав даже ее ни разу, уже вносят в готовом виде то, для разработки чего она создавалась - итоговые проекты поправок. Из чего предельно ясно, что и приняты они будут примерно таким же образом.

Гражданам России показали, что они "свободны". Но не в том смысле, как это указано в конституции России в смысле обладания правами и свободами, а в том, что от них вообще ничего не зависит и что основной закон страны власть будет править и переделывать так, как считает нужным и тогда, когда считает нужным.

В связи с этим в оппозиционных кругах возникла дискуссия - а надо ли защищать действующую конституцию, которую власть собирается перекроить под свои нужды?

Большинство оппозиционеров считает, что надо, потому что именно в ней записаны права и свободы человека и гражданина в России, за которые надо бороться. Менее популярную точку зрения высказал Алексей Навальный, который заявил, что защищать нечего, так как конституция в России давно не действует. Более того, что именно эта конституция, наделяющая президента суперполномочиями, и позволила в итоге установить диктаторский режим, отменивший все эти права и свободы.

А мы выскажемся на эту тему на правах людей, которые пишут о ней уже многие годы, что хорошо знают наши старые читатели и в чем могут убедиться новые, прочитав наши публикации об этом https://golosislama.com/?tag=konstituciya-rossii

В них мы уже много лет подряд показываем, что российские власти, сверху донизу демонстративно попирают и отрицают основы конституционного строя, иллюстрируя это множеством примеров.

Однако следует ли из того, что конституция уже давно не действует, то, что ее не надо отстаивать, как утверждает Навальный? Да, спору нет, было бы лучше сразу получить более совершенную конституцию, ограничивающую полномочия президентской власти и расширяющую полномочия парламента, регионов и гражданского общества. Однако ее принятие в любом случае потребует условий, которые пока недостижимы - и это даже не отстранение от власти нынешнего режима, без которого вообще не о чем говорить, но и согласие всего или большинства общества, страны и ее частей, на счет положений новой конституции.

Пока такого согласия достигнуто не будет, единственная твердая основа, на которую может опираться российское гражданское общество - это действующая, пусть и номинально, конституция страны, гарантирующая права ее граждан. И то, что сегодня от нее по сути отказывается власть, что позволяет обществу прозреть и осознать, что происходит антиконституционный переворот (на самом деле, уже давно произошел), напротив, позволяет ему сделать ее платформой своей консолидации в борьбе за свои права.

Что касается мусульман России и того, зачем им нужна ее конституция, напомним статью, опубликованную на нашем сайте еще 9 лет назад (https://golosislama.com/news.php?id=3716). Единственное, что нужно оговорить - эта статья была написана с позиций того, что должно быть, то есть, как бы мусульмане должны были относиться к конституции России, если бы она действительно была основным законом страны и ее положения действовали.

Сегодня мы знаем, что конституция в России не действует, причем, в отношении прав мусульман ее отмена произошла раньше, чем в отношении кого-либо. Что ж, тем больше у нас оснований требовать восстановления действия ее положений, касающихся прав и свобод граждан и характера России как правового, федеративного, многонационального государства вместе с остальным гражданским обществом.