Россия обменяет израильскую наркоманку на церковное имущество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились, что Москва освободит израильскую наркоконтрабандистку в обмен на возвращение собственности, принадлежащей РПЦ в Иерусалиме, сообщили вчера израильские СМИ.

Согласно Arab48, израильская газета «Маарив» сообщила, что Россия должна освободить Нааму Иссахару, который отбывает тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.

Израильская газета сообщила, что Иссахара будет освобождена при условии, что Израиль вернет России контроль над Александро-Невским подворьем в Иерусалиме, которое было построено российским царем в 1864 году для обслуживания русских паломников.

Подворье Александра Невского было собственностью РПЦ в Иерусалиме до Британского мандата в Палестине, после чего оно было превращено в полицейский участок и оставалось таковым во время израильской оккупации.

Из сообщений стало известно, что на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с министром социального равенства Израиля Гилой Гамлиэль, которая попросила освободить Иссахару по гуманитарным соображениям.

По словам Маарива, Богданов и Гамлиэль снова встретились в Израиле, но Гамлиэль отказалась раскрывать информацию о результатах встречи по просьбе Нетаньяху.