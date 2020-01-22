Российская культура в руках РПЦ

Сохранение культурно-воспитательной сферы под контролем явной креатуры РПЦ - очевидный конфессиональный аспект сформированного вчера нового состава правительства России.

Напомним, что в прошлом составе правительства министерство образования возглавлял именно такой человек - Ольга Васильева (https://golosislama.com/news.php?id=30098). При этом, открыто лоббируя интересы РПЦ, она не менее открыто противодействовала защите законных интересов мусульман страны в сфере образования, в частности, праву девочек-мусульманок носить хиджаб (https://golosislama.com/news.php?id=31052).

В новом правительстве уже министерство культуры возглавила Ольга Любимова - главный лоббист т.н. "православного кино". Будучи кинематографистом, в общей сложности она сняла 80 документальных фильмов православной тематики и была шеф-редактором программ «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым», руководила другими православными проектами.

А какую должность в новом составе правительства занял кто-нибудь из видных участников исламских проектов? Это риторический вопрос.

(На фото - кадр из фильма "Орда", снятого при поддержке Министерства культуры, в котором ранее Любимова возглавляла департамент кинематографии)