Разумное решение для Ирака: нет Америке, нет Ирану

Итогом шоу-войны между США и Ираком, как уже писалось, стали убийство 1 иранского генерала и в отместку за него - около сотни задавленных на его похоронах иранцев, а также 176 человек, летевших на борту украинского авиалайнера, скорее всего сбитого иранцами. Из которых, напомним, 82 тоже были иранцами.

Впрочем, иранскому режиму не впервые заваливать врага трупами своих же граждан. Другое дело, что значительная часть этих событий происходит на территории соседнего Ирака, превратившегося в арену войны между шиитско-экспансионистским иранским режимом и Америкой с ее региональными союзниками.

И многим иракцам это все меньше нравится. Так, в ряде городов страны сегодня прошли стихийные демонстрации под иракскими национальными знаменами, с патриотическими кричалками и под лозунгом "Ни Америка, ни Иран!"

https://www.youtube.com/watch?v=KqHsF0SYmo4&fbclid=IwAR368FFWTlSmdre9dqW8Na3l9koOr4QUMqjlPTfW_sGENeC_0GXjpH4unLQ

Индикатором этих настроений стало и сегодняшнее заявление Муктады ас-Садра, призвавшего к деэскалации конфликта с Америкой (https://golosislama.com/news.php?id=37870). После ликвидации американцами Касима Сулеймани на территории Ирака Садр, позиционирующий себя как иракский патриот, призвал к мобилизации против США, что в его положении логично. Но надо понимать, что именно как для иракского патриота особых поводов скорбеть из-за ликвидации Сулеймани у него не было. Ведь тот как раз и противодействовал ему в Ираке, где разрастались антирежимные протесты под лозунгами иракского патриотизма, одним из лидеров которых выступает Садр. Сулеймани же, провоцируя эскалацию с американцами и их ответные действия, добивался переключения внимания иракцев на противостояние с Америкой. И этого ему - ценой собственной жизни - действительно удалось добиться, но, как мы видим, ненадолго.

В целом же стремление иракцев перестать быть разменной монетой в американо-иранских играх и начать наводить порядок в своей стране не просто резонно, по сути его воплощение в жизнь является единственной возможной альтернативой большой войне шиитского и королевско-арабского альянсов, о неизбежности которой при сохранении нынешних тенденций говорят серьезные аналитики (https://golosislama.com/news.php?id=37868). И лозунг "ни Америка, ни Иран!" в таком контексте совершенно логичен для иракцев, желающих избежать превращения своей страны в арену такой войны.

Вот только нам со стороны надо понимать, что Америка, будучи виновником разрушения Ирака вместе с саддамовским режимом, к настоящему моменту особо не заинтересована в какой-то эскалации с Ираном на его территории. И если иранский режим рассматривает Ирак с его шиитским большинством как своего саттелита, то американцы в пику этому легко могли поставить крест на его существовании как государства, признав независимость как Иракского Курдистана, так и арабских суннитских провинций. Однако они сделали ровно противоположное, оказав багдадскому правительству все возможное содействие для удержания контроля над всей страной. При этом, напомним, что того же Садра в свое время тепло приняли в Саудии (https://golosislama.com/news.php?id=32437), и это несмотря на то, что он не просто шиит, а тот самый шиитский лидер, который во многом и спровоцировал раскрутку маховика насилия между шиитами и суннитами Ирака на фоне вторжения американцев и устранения ими саддамовского режима, опиравшегося на этнических суннитов.

Словом, как раз Америка и соседние арабские страны заинтересованы в том, чтобы Ирак был самодостаточным арабским внеконфессиональным государством. Присутствие на его территории американских военных баз в таком случае действительно будет совершенно неуместно, как и колониальный налет в отношениях Вашингтона и Багдада. Однако это будет неактуально, если вакуум от ухода американцев будет пытаться заместить иранский режим, добиваясь превращения Ирака в своего саттелита по конфессиональному принципу. В таком случае противодействие этому противников ирано-шиитской экспансии будет неизбежно, к сожалению, как и война, в которую все это рано или поздно перерастет.

Произойдет ли это или иракцам удастся сплотиться поверх конфессиональных разделений и вернуть свою страну себе, во многом зависит от них самих.