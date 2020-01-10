Муктада ас-Садр иракским ополченцам: все свободны, все расходимся

Влиятельный иракский шиитский духовник Муктада ас-Садр заявил в среду, что кризис, с которым столкнулся Ирак, закончился после риторики де-эскалации со стороны как Ирана, так и США, и призвал группы ополчения не совершать нападения.

В ближайшие 15 дней должно быть сформировано новое сильное иракское правительство, способное защитить суверенитет и независимость нации и провозгласить досрочные выборы, заявил популистский шиитский имам, добавив, что иракцы все же должны стремиться изгнать иностранные войска.

«Я призываю иракские группировки быть осознанными, терпеливыми, и не начинать военные действия, а также подавлять экстремистские голоса некоторых мошеннических элементов до тех пор, пока не будут исчерпаны все политические, парламентские и международные методы», - сказал он.

Напомним, что именно этот самый Муктада ас-Садр на днях объявил о деактивации т. н. «Армии Махди».