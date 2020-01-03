О цене крови и слез

Убийство Касема Сулеймани помимо рассуждений политического порядка, которые были представлены нами сегодня (https://golosislama.com/news.php?id=37834) побуждает посмотреть на ситуацию и с другой стороны.

Не будет преувеличением сказать, что миллионы мусульман-суннитов - сирийцев и сочувствующих им мечтали о смерти этого человека. Для них его имя - это все равно, что имя генералов Шаманова для чеченцев, Скобелева для туркестанцев или Ермолова для кавказцев вообще - людей, осуществлявших командование истребительными войнами против соответствующих народов.

Алеппо, Кусейра, Мадайя, Забадани и многие другие города, растерзанные его псами - их кровь была и на его руках, и миллионы молили Господа миров, чтобы его постигло то, что постигло. А как гласит известный хадис, между мольбой угнетенного и его Господом нет преграды...

Однако погиб этот палач не от руки мусульман и поводом для его убийства была не их смерть. Таким поводом, который всего за неделю привел к этой точке невозврата, стало убийство связанными с Сулеймани боевиками всего одного американского гражданина, гражданского специалиста, в ходе обстрела в минувшую пятницу военной базы в Киркуке. В ответ на это американцы нанесли удары по проиранским формированиям (https://golosislama.com/news.php?id=37799), в ответ на что проиранские силы устроили штурм американского посольства в Багдаде (https://golosislama.com/news.php?id=37799), на что американцы отреагировали уже убийством того, кто за всем этим стоял.

То есть, человек, который ответственен за смерти сотен тысяч мусульман, в итоге поплатился жизнью за убийство всего 1 американца и угрозу убийства еще нескольких американских дипломатов, которая от него исходила, как заявил Белый дом.

Понятно, что это всего лишь повод и что реальной причиной было то, что Сулеймани - давний враг США и их союзников в регионе, переживший уже не одно покушение. Но нас интересует именно этот повод, ведь никто так и не использовал в качестве повода для убийства того же Сулеймани, Башара Асада, Сухейля и т.д. убийство ими сотен и сотен тысяч мусульман, в том числе изуверские убийства и пытки в их концлагерях, в результате химических атак и т.д. Но достаточно было одному из них организовать атаку, жертвой которой стал всего лишь один американский гражданский специалист и начать угрожать жизням еще нескольких американцев в Ираке, как последовала незамедлительная реакция.

Вот наглядная иллюстрация того, как дешево сегодня стоит в мировой политике кровь обычных мусульман, да и вообще обычных людей, если за ними не стоит сильное государство, защищающее своих граждан. Что, кстати, является наглядной иллюстрацией освещенной нами недавно темы, которая могла показаться многим отвлеченной - цены паспорта в современном мире (https://golosislama.com/news.php?id=37814).

И все же, тираны, беззаконники не должны обольщаться. Ведь как показывает этот случай, даже если за жертвами их беспредела не стоит грозная мирская сила, их мольбы все равно слышит Тот, чьи Сила и Могущество превыше любых других.

"...Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам" (перевод смыслов Корана, сура "Аль-Бакара", аят 251).