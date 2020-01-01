Паспорт ОАЭ стал самых динамичным паспортом прошедшего десятилетия

Минувшее десятилетие в целом было крайне печальным для мусульманского мира, но есть и небольшой прогресс на местах. Так, лучшим паспортом прошедшей декады признан паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно Global Passport Index, платформе, которая измеряет глобальный показатель мобильности наций, паспорт ОАЭ показал самую сильную динамику за последние десять лет.

Он занимает первое место по общему мировому рейтингу мощи паспортов на 2019 год, а также является самым улучшенным паспортом десятилетия. В рейтинге учитываются паспорта 199 стран по всему миру. Документ из ОАЭ назвали самым сильным паспортом в мире за десятилетие после того, как ОАЭ добавили в общей сложности 111 безвизовых стран для своих граждан за последние десять лет.

В этом рейтинге каждый паспорт оценивается по мобильности или свободе, с которой граждане могут посещать другие места по всему миру.

Показатель мобильности в ОАЭ увеличился на 161 процент с 2010 по 2019 год, и теперь эмиратовцы могут пользоваться безвизовым режимом или оформлять визу при въезде в 90 процентов стран мира.

В 2019 году ОАЭ извлекли выгоду из своего десятилетия роста, и страна получила 179 баллов мобильности, что является самым высоким показателем в мировой рейтинговой системе.

Только за прошедший год еще 12 стран были добавлены в список пунктов назначения, которые граждане ОАЭ могут посещать через безвизовый режим или визу по прибытии.

Десятилетие также показало, как многие маленькие страны поднялись выше в глобальном рейтинге. В частности, островные государства резко выросли в плане мобильности.

Вануату в южной части Тихого океана заняла десятое место по темпам роста за последнее десятилетие, так как 53 страны с 2010 по 2019 годы не требуют больше визы. Восточный Тимор - одна из наименее посещаемых стран в мире - занимает девятое место, получив 55 безвизовых стран в последние десять лет. Микронезия, Палау и Маршалловы острова также входят в первую десятку.

Кроме того, в десятку вошли такие страны как Молдова и Грузия, а также Босния и Герцеговина, они занимают шестое и пятое место. Албания заняла четвертое место с дополнительными 65 безвизовыми странами.

На третьем месте оказалась Украина — она поднялась на 141 пункт по мобильности. Тайвань поднялся на 143% и занял второе место.

В целом десятка самых динамичных и мобильных паспортов за прошедшее десятилетие выглядит вот так:

1. ОАЭ

2. Тайвань

3. Украина

4. Албания

5. Босния и Герцеговина

6. Молдова и Грузия

7. Палау и Маршалловы острова (вместе)

8. Микронезия

9. Восточный Тимор

10. Вануату

В число самых динамичных паспортов прошлого года вошла также и Саудовская Аравия. В прошлом году королевство обеспечило отмену виз для девяти стран мира, и скорее всего это число будет расти.

Несколько стран, которые неизменно считались обладателями одних из самых сильных паспортов в мире, начали сдавать позиции в последнее десятилетие. В 2010 году Великобритания заняла первое место в рейтинге, но в этом году она занимает лишь пятое место. Будет интересно посмотреть, упадет ли британский паспорт еще дальше после Brexit.

За последние двенадцать месяцев Канада, Сингапур и Швеция также покинули топ-10 самых влиятельных паспортов мира на 2019 год.

Самые сильные паспорта 2019 года - это, по порядку, ОАЭ, затем Германия, Финляндия, Люксембург, Испания, а затем Дания, Италия, Нидерланды, Австрия, Португалия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Ирландия и США.

Как видим, несмотря на то, что ОАЭ возглавляет топ сильнейших паспортов, больше мусульманских стран мы там не найдем. Зато их достаточно в анти-рейтинге, то есть в топе самых слабых паспортов мира.

Десятилетие было особенно тревожным для паспорта Сирии. В 2019 году он стал третьим по слабости паспортом в мире, несмотря на то, что не входил в отрицательную десятку еще в 2010 году.

Йемен, Палестина и Ливия также вошли в десятку анти-лидеров. Северная Корея и Иран, две страны, переживающие длительные беспорядки, также являются одними из самых слабых в мире, их граждане имеют доступ к менее чем 20 процентам остального мира.

Неизменными все десятилетие остаются места двух стран, чьи паспорта остаются на самом дне рейтинга. Афганистан и Ирак заняли нижнее место в списке в 2010 году и остаются там же в 2019 году.