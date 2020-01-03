В Багдаде ликвидирован топовый иранский военачальник Касем Сулеймани

Топовый иранский генерал Касем Сулеймани был убит вместе с заместителем руководителя мощной иракской ополченческой группировки Хашд аль-Шааби в Ираке в результате удара по аэропорту Багдада, подтвердили Иран и США.

«Корпус стражей исламской революции объявляет, что славный военачальник ислама хадж Касем Солеймани после жизни служения принял мученическую смерть от нападения Америки на багдадский аэропорт сегодня утром», - говорится в заявлении, зачитанном по иранскому телевидению.

Пентагон подтвердил, что его силы убили Сулеймани, заявив, что удар, нанесенный «по указанию президента», был «направлен на сдерживание будущих планов иранских атак».

Вскоре после выхода новости Дональд Трамп опубликовал загадочный твит американского флага без каких-либо комментариев.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф назвал убийство "актом международного терроризма".

«Акт международного терроризма США, выслеживание и убийство генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с ИГИЛ*, Аль-Нусрой*, Аль-Каидой* и др., - чрезвычайно опасен и ведет к глупой эскалации», - сказал Зариф.

«США несут ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма».

Американский коллега Зарифа, госсекретарь Майк Помпео позже опубликовал видео, демонстрирующее, как иракцы празднуют на улицах, с комментарием: «Иракцы - иракцы - танцуют на улице ради свободы; благодарные, что генерала Сулеймани больше нет».

Убийства Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя руководителя поддерживаемой Ираном группировки иракских ополченцев Хашд аль-Шааби, могут иметь серьезные последствия в Ираке, Иране и во всем регионе.

В качестве главы «Аль-Кудс», подразделения КСИР для заграничной деятельности, Сулеймани считают архитектором значительного расширения влияния Ирана в последние годы. Он помогал направлять союзников и силы Ирана в такие страны, как Ирак, Сирия, Йемен и Ливан.

Между тем Аль-Мухандис был самым влиятельным лидером Хашд аш-Шааби, хотя формально он был лишь заместителем.

Убийство Сулеймани произошло во время крайне повышенной напряженности между Тегераном и Вашингтоном, и вскоре после воздушных ударов США по базам иракских ополченцев и последующего насильственного нападения на посольство США в Багдаде.

США нанесли воздушные удары в ответ на ракетную атаку на прошлой неделе на авиабазе Киркука в северном Ираке, в результате которой погиб американский военный подрядчик.

По сообщениям, Сулеймани и Мухандис находились в колонне в аэропорту Багдада, когда три ракеты нанесли удар по площадке и подожгли две машины. По словам Хашд аш-Шааби, в результате удара было убито пять человек и два «гостя». Несколько других были ранены.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в четверг, что правительство США подозревает, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут планировать атаки на интересы США на Ближнем Востоке, которые могут подтолкнуть Вашингтон к «упреждающим действиям».

«Есть некоторые признаки того, что они могут планировать дополнительные атаки», - сказал Эспер во время пресс-конференции.

«Если нам сообщат о нападениях или каких-либо указаниях на них, мы предпримем упреждающие действия ... чтобы защитить американские силы и американские жизни», - сказал Эспер.

В самих США несколько кандидатов в президенты от демократов осудили авиаудары.

«Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в ящик для мусора, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов», - сказал бывший вице-президент Джо Байден в своем заявлении.

Сенатор Берни Сандерс, со своей стороны, тоже упрекнул Трампа в убийстве Сулеймани.

«Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов», - сказал Сандерс.

Сенатор-демократ и кандидат в президенты Элизабет Уоррен назвала удар "безрассудным шагом", заявив, что приоритетом Вашингтона должно быть предотвращение войны.

«Сулеймани был убийцей, ответственным за гибель тысяч людей, в том числе сотен американцев», - сказала она.

«Но этот безрассудный шаг обостряет ситуацию с Ираном и увеличивает вероятность новых смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке. Наш приоритет должен состоять в том, чтобы избежать еще одной дорогостоящей войны».

Со своей стороны, сенатор-демократ Крис Мерфи, который является членом комитета по международным отношениям, поспешил поставить под сомнение легитимность убийства.

«Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос», - написал Мерфи в Twitter.

«Вопрос в том, что, как показывают отчеты, Америка только что без разрешения Конгресса убила второго по влиятельности человека в Иране, сознательно развязав потенциальную массовую региональную войну?»

С другой стороны многие демократы, и почти все республиканцы, приветствуют смерть Сулеймани. Праздник также и на улицах Эр-Рияда и Абу-Даби, несмотря на то, что очевидно, месть Ирана придет в первую очередь на их головы, раньше, чем на головы американцев.

В общем, одним иранским рафидитским конкистадором, на руках которого кровь тысяч мусульман, стало меньше. Но вероятность масштабной эскалации стала высока как никогда.

Кратко о самом виновнике торжеств в Багдаде, Эр-Рияде и Абу Даби:

Сулеймани приобрел статус знаменитости в стране и за рубежом в качестве руководителя иностранного подразделения КСИР и за его ключевую роль в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Он сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое Соединенные Штаты и региональные противники Тегерана, Саудовская Аравия и Израиль, пытались сдержать.

За последние 20 лет он пережил несколько попыток покушения на него со стороны западных, израильских и арабских спецслужб.

Именно под командование Сулеймани силы КСИР поддержали Башара Асада, когда тот казалось бы уже был близок к поражению в гражданской войне, бушующей с 2011 года.

* - запрещены в РФ