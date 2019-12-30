США нанесли авиаудары по шиитскому ополчению в Сирии и Ираке

Американские военные заявили в воскресенье, что они нанесли «оборонительные удары» в Ираке и Сирии по вооруженной группе «Катаиб Хизболла». Это случилось через два дня после того, как гражданский подрядчик США был убит в результате ракетного обстрела иракской военной базы.

Источники в иракских силах безопасности сообщили, что по меньшей мере 25 боевиков были убиты и по меньшей мере 55 ранены в результате воздушных атак в Ираке.

Источники также сообщили, что по меньшей мере четыре командира «Катаиб Хизболла» (КХ) были среди погибших, добавив, что один ударов был нанесен по штаб-квартире поддерживаемой Ираном группировки вблизи западного района Аль-Каим на границе с Сирией.

«В ответ на неоднократные атаки КХ на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы Операции «Непоколебимая решимость», силы США провели точечные оборонительные удары по пяти объектам КХ в Ираке и Сирии, что ухудшит способность KХ проводить будущие атаки против сил коалиции», - заявил главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В заявлении говорится, что цели - три в Ираке и две в Сирии - включают склады оружия и командные пункты, используемые для планирования и проведения атак.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что высшие должностные лица проинформировали президента Дональда Трампа о нападениях.

«Мы не позволим, чтобы Исламская Республика Иран предпринимала действия, ставящие под угрозу американских мужчин и женщин», - заявил Помпео журналистам после брифинга, состоявшегося в клубе Трампа «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич, штат Флорида.

Министр обороны Марк Эспер назвал атаки успешными и сказал, что США могут предпринять «дополнительные действия».

В пятницу США обвинили группировку КХ в ракетном обстреле, в результате которого погиб американский гражданский подрядчик и были ранены четыре военнослужащих США, а также два сотрудника иракских сил безопасности недалеко от богатого нефтью города Киркук.

Теперь эксперты задаются вопросом — что ответят Иран и Ирак? Представитель иракского временного правительства, которое одновременно пытается дружить и с США и с Ираном, уже заявил, что такие авиаудары являются нарушением суверенитета Ирака.

Другая влиятельная проиранская фракция, «Асаиб Ахлюль-Хак», лидеры которой недавно пострадали от санкций США, призвала американцев уйти из страны.

«Американское военное присутствие стало бременем для иракского государства и источником угрозы для наших сил», - говорится в заявлении.

«Поэтому всем нам необходимо сделать все, чтобы изгнать их всеми законными способами».

Через несколько часов после налетов четыре ракеты взорвались возле базы, в которой размещаются американские войска, недалеко от столицы Ирака, сообщил AFP иракский чиновник по безопасности. О раненых не сообщалось.

Заметим, что иракскую группировку "Катаиб Хизболла" не следует путать с ливанской "Хизбаллой", хотя суть остается та же - военнизированная про-иранская шиитская группировка. Особенно интересным является тот факт, что "Катаиб Хизболла" входит в коалицию Хашд аш-Шааби и государственные иракские структуры безопасности. И те и другие считались едва ли не союзником США в войне с ИГИЛ*. То есть, буквально это те самые люди, что победили ИГИЛ в Ираке. Но можно быть уверенным, что ничего похожего на вопли о "предательстве наших верных союзников", которые мы слышим, когда речь заходит о "курдах" из РПК, сейчас мы не услышим.

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