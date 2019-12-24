Убийц Хашогги осудили. На очереди убийцы Орхана Джемаля?

Пятеро непосредственных участников убийства журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приговорены саудовским судом к смертной казни и еще трое их соучастников - к лишению свободы в общей сложности на срок 24 года.

Понятно, что в списке осужденных нет не только главного лица, которое по убеждению большинства комментаторов дало санкцию на расправу с Хашогги, но и ведущих организаторов этого убийства - Сауда аль-Кахтани, правой руки Мухаммада Ибн Салмана, который даже не проходил по этому делу, и замглавы разведки Ахмада аль-Асири, который был оправдан из-за отсутствия доказательств его его вины.

Тем не менее, в подобных ситуациях даже осуждение "стрелочников" и их сдача лицами, отдавшими им приказы - это уже результат. Ведь так, по крайней мере, некоторые "стрелочники" в следующий раз, получив подобный приказ, могут задуматься: "а не выставят ли за это крайним меня и не поставят ли за это к стенке, причем, те же, кто отдал приказ?" Для сравнения, в России Андрей Луговой, обвиненный британскими правоохранительными органами в убийстве Александра Литвиненко, не только не был осужден, но был демонстративно награжден самим Владимиром Путиным и именно после этого сделал карьеру в российской политике. И таких примеров демонстративного покрывания российскими властями убийц - масса.

Ближайшая параллель с делом саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого зарубежом саудовскими головорезами, это убийство зарубежом российскими головорезами российских же журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Кто организовал убийство российских журналистов практически доказано (https://golosislama.com/news.php?id=36931). Однако вместо того, чтобы демонстративно наказать хотя бы непосредственных участников и соучастников этого убийства, сделав вид, что их заботит собственная репутация и что это решение принималось не на самом высшем уровне, а было эксцессом исполнителей, российские власти последовательно блокируют расследование этого дела (https://golosislama.com/news.php?id=36856).

Тем временем, за это дело начинают серьезно браться другие власти - американские... Ранее мы уже писали об инициативе американских сенаторов Марко Рубио и Кристофера Кунса начать расследование этого убийства по линии Миссии ООН в ЦАР, попросив генсека этой организации Антонио Гутеррешу взять его под свой контроль (https://golosislama.com/news.php?id=37431).

А на этой неделе в Сенате США уже прозвучало имя человека, причастность которого к данному убийству поручается выяснить Госдепу и ЦРУ - Евгения Пригожина. Данный аспект должен будет изучаться вместе с обширной деятельностью Евгения Прихожина в ЦАР и других странах в рамках закона «О защите американской безопасности от кремлевского акта агрессии», проект которого был одобрен Комитетом Сената по иностранным делам и внесен в него на голосование.

Так что, остается ждать, какой земной суд в итоге осудит убийц российских журналистов, включая нашего брата Орхана.