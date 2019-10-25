Расследование убийства Орхана Джемаля выходит на международный уровень

Известный американский сенатор Марко Рубио (на фото), представляющий Республиканскую партию, и его коллега Кристофер Кунс, представляющий в Сенате Демократическую партию иницировали международное расследование убийства Орхана Джемаля и двух его коллег - Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, совершенное 30 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике.

Об этом на этой неделе в "Новой газете" написала вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко (https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/24/82486-nesposobnost-i-nezhelanie?fbclid=IwAR21ZupdcuzjvFIIWkPT_P7Mkh3j0mSa6faE_LGLDNCEwJrzYQkVpqrdg8o).

Сообщается, что сенаторы направили соответствующий запрос Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Его просят поручить Миссии ООН в ЦАР провести соответствующее расследование и взять его под контроль.

Это может стать прорывом именно в официальном расследовании, так как независимые журналистские расследования, проводимые до сих пор и фактически установившие заказчиков и организаторов этого политического убийства, носили неофициальный характер, а значит, их выводы являются не более, чем частным мнением их авторов. Этим и пользуются российские саботажники расследования, чьими марионетками являются власти ЦАР, которые будут только мешать установлению убийц, а не содействовать ему.

Дело приобретет совсем иной оборот, если расследование с соответствующими выводами проведет официальная международная организация - Миссия ООН в этой стране. Если она за него возьмется, препятствие в таком расследовании со стороны властей ЦАР и их российским покровителей будет уже настоящим скандалом.

Конечно, нет никаких гарантий от того, что и расследование на этом уровне не может быть коррумпировано, особенно учитывая обычные связи между членами миссий ООН и местными властями. Однако так как за дело взялся такой лоббист как Марко Рубио, есть надежду на то, что от заказчиков и организаторов убийства уже не отстанут и их имена будут преданы огласке всего мира раньше, чем падет режим, функционерами которого они являются.

Ниже предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Гордиенко с журналистом Владимиром Кара-Мурзой https://youtu.be/RffTu-cBRpc