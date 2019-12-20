Когда угроза пришла, откуда не ждали

Вчерашнее громкое поздравление сотрудников "правоохранительных органов" с их профессиональным праздником в центре Москвы, безусловно, стало новостью этой уходящей недели для россиян. В материалах о самом инциденте на данный момент уже недостатка нет, известна и личность отличившегося. Об этом хотелось бы и поразмышлять.

Наши татарские читатели, конечно, обратили внимание на то, что это уже не первый громкий инцидент такого рода, в центре которого оказался их сородич. Совсем недавно срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял в воинской части измывавшихся над ним дедов, опасаясь изнасилования ими (https://golosislama.com/news.php?id=37434).

Напомним еще один аналогичный случай - убийство в Татарстане Мисбахом-бабаем врача, отказавшегося его обслуживать на татарском языке и пока он не снимет мусульманский головной убор (https://golosislama.com/news.php?id=28621).

И вот очередной случай, когда Манюров Евгений Фатыхович атаковал аж штаб-квартиру самого ФСБ.

Когда стало известно отчество "лубянского стрелка" и его татарское происхождение, предсказуемо началось муссирование "исламистского" следа в произошедшем. После обработки сотрудниками ФСБ, которые жестко задержали журналистку Анну Никитину, раньше них приехавшую к его матери, та, а хором с ней и отец, уже десятилетия необщавшийся с сыном, начали утверждать, что тот в последнее время разговаривал с арабами на английском и вообще мог попасть под их нехорошее влияние в период работы в ОАЭ.

Впрочем, справедливости ради, даже минимально адекватные пропагандисты силовиков, комментируя эти версии, были вынуждены признавать, что это бред. "Хорошая попытка, но нет", как говорят сегодня в таких случаях. Хотя на самом деле, по убедительности даже попытка плохая. Но чем она обусловлена, понять можно...

Десятилетиями кремлевские и чекистские пропагандисты привыкли любой реальный или мнимый террор в стране объяснять деятельностью опасных и чуждых идеологий, на первом месте среди которых был и остается "исламизм". Однако в последнее время оказывается, что не только расширяется идеологический спектр террористов (в данном случае используем это понятие безоценочно...), например, когда в Архангельске здание ФСБ атаковал русский парнишка леворадикальных взглядов (https://golosislama.com/news.php?id=35316).

Оказывается, что сплошь и рядом за оружие берутся и обращают его против кремлевских силовиков никакие не члены "экстремистских" организаций, которых в путинской России сажают на десятилетние сроки, и не индоктринированные ими лица, а абсолютно "советские", "российские" и "русскокультурные" люди, более того, идеологически сформированные пропагандой и образом жизни "русского мира".

Например, Рамиль Шамсутдинов, как мы писали, посещал военно-патриотические лагеря, стремился попасть в российскую армию и позировал с государственно-патриотической символикой, а вырос в семье, которую трудно назвать образцово-мусульманской. Такой же оказалась ситуация и с Манюровым, который рос с русскими матерью и бабушкой, был абсолютно социализированным российским гражданином и, более того, служил в охранных структурах, связанных с ФСБ, в которых и возненавидел их сотрудников...

Все эти люди не ходили на собрания Хизб ут-Тахрир или других запрещенных в России, но спокойно ведущих мирную деятельность в западных странах организаций - они были сформированы в матрице "русского мира", как и "керченский стрелок" Владислав Росляков. Что не только не помешало им взять в руки оружие и обернуть его против "своих", но, видимо, наоборот, помогло в этом.

И вот это-то и есть самое страшное в данной истории для силовиков и кремлевских пропагандистов. Ведь бороться с "чужими" они худо-бедно научились. Но что делать с нарастающей угрозой со стороны "социально близких" и "своих"?