Рамиль Шамсутдинов - Татар Расправил Плечи

"Атлант расправил плечи" - так называется популярное в определенных кругах произведение Айн Ренд. Татар* расправил плечи - так можно охарактеризовать произошедшее накануне событие, когда в военной части поселка Горный Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 сослуживцев.

Ни у кого из тех, кто сам или понаслышке знаком с реалиями российской армии, не возникло даже сомнений в причинах произошедшего, когда стало известно, что срочник, успевший отслужить только 4 месяца, расстрелял офицеров и старослужащих, включая контрактников. "Салага не выдержал издевательств дедов" - такова была почти единодушная и в подавляющем большинстве сочувственная реакция комментаторов в соцсетях, когда имя и фамилия "салаги" еще не стали известны.

Собственно, именно поэтому вопреки впечатлению, которое может сложиться из названия этой статьи, мы не хотим ставить во главу угла этой проблемы национальный вопрос. Дедовщина в российской, как до нее в советской армии - явление тотальное, жертвами которого становятся солдаты-срочники любых национальностей. Отсюда, повторим, и сочувствие к спровоцированному на этот шаг солдату комментаторов самых разных национальностей.

Но не все одинаково отреагируют на такие унижения. Вопреки тому, что начали петь в комментариях ольгинские боты, когда стали известны фамилия и национальность солдата - что он де был скрытым исламистом и т.п., из его биографии, известной по открытым источникам, следует, что он был спортивным парнишкой, настроенным на военную службу и даже собиравшимся поступать в военное училище. Да и российский герб на футболке, в которой он запечатлен на фотографии, никак не свидетельствует о его "антироссийских" убеждениях.

И вот такой парнишка попадает в армию и начинает подвергаться целенаправленным издевательствам. Как и тысячи других, подобных ему. Но - и тут уже никак нельзя обойти национальный фактор - в этом случае еще и, судя по всему, из-за своей национальности. По крайней мере, о том, что национальный подтекст в унижении Шамсутдинова, спровоцировавшем его на такие действия, расследуется, сообщили сами военные источники и написали российские СМИ, начиная с Ленты.Ру.

Поэтому сколь неудивительно сочувственное отношение к доведенному до отчаяния срочнику большинства обычных российских комментаторов, столь неудивительна и солидарность со своим соплеменником комментаторов конкретно татарских, а шире - мусульман со своим единоверцем. Ведь, если следовать сообщениям СМИ, получается, что Шамсутдинов мстил за унижение не только личного, но и национального достоинства. И этим его действия не могли не вызвать резонанса с чувствами многих татар, которые в последние годы только и делают, что копят обиду за унижения и притеснения своего народа. Начиная с хамского поведения кремлевских пропагандистов и министров (https://golosislama.com/news.php?id=37386) и до целенаправленного наступления на Татарстан, будь то непродление с ним договора, борьба с татарским языком в школах, организация в республике военизированного казачества и поселений православных колонистов из других регионов и т.д., и т.п.

Со стороны может показаться, что татары тихие и все это безропотно проглатывали и будут проглатывать. Но их реакция на поступок доведенного до отчания соплеменника показала, что это не так. Дедовщина чревата нервным срывом не только на уровне отдельных солдат-срочников в масштабе воинской части, но и на уровне целых народов в общегосударственном масштабе...

* - самоназвание татар в единственном числе, в русском языке литературная норма - татарин