Опять татарофобия - теперь от самого министра культуры

Не успел утихнуть скандал, вызванный татарофобскими репликами одного из ведущих пропагандистов режима Владимира Соловьева (https://golosislama.com/news.php?id=37300), как поднялся новый - из-за татарофобских заявлений министра культуры "РФ" Владимира Мединского.

В частности, в СМИ и соцсетях получили распространение цитаты из его книги "Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов":

"...никакой другой народ не воспринимался в народном сознании русских страшнее и хуже, чем татары.

Ни шведский "потоп" XVII века, ни противостояние с Литвой и Польшей, ни две мировые войны с германцами, ни набеги варягов не впечатались так жутко в народное русское сознание. Нет в народной памяти ни поляка, ни немца, ни шведа — такого же беспощадного "сосальщика" дани, насильника и убийцы.

В дореволюционной истории ни выход к Балтике в начале XVIII века, ни взятие Варшавы в 1795 году, ни взятие Берлин в середине XVIII века или Парижа в 1813 году никогда не поднимались на Руси до такого уровня значимости, как взятие Казани или Крыма. Это победа возводилась в ранг религиозной победы над "погаными", борьба сил добра и зла.

...И вот всю эту подлинную историческую действительность нам хотят подменить какой-то трогательной русско-татарской идиллией!"

Конечно, можно выразить недоумение в связи с тем, что через 6 лет Мединскому припомнили содержание его книги, изданной еще в 2013 году. Но во-первых, это общемировая практика - по крайней мере, на Западе сейчас сплошь и рядом случаются скандалы из-за действий или высказываний публичных фигур, затрагивающих чувствительные для общества вопросы. Например, один из самых толерантных политиков современности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо недавно был вынужден извиняться за то, что в студенческие годы участвовал в театральной сценке, в которой потешались над внешностью африканцев. Во-вторых, книга-то эта действительно была издана в 2013 году, да вот только министром культуры РФ Мединский стал уже в 2012-м.

И тут возникает главный вопрос. Может ли не частное лицо, не какой-то историк или автор, которому позволено иметь и высказывать свое мнение, а целый министр культуры федеративного государства позволять себе подобные выпады в адрес второго по численности народа страны, которым являются татары в России, и титульного народа одной из крупнейших ее республик?

Чтобы этот вопрос прозвучал нагляднее, давайте представим себе обратную картину - а если министр культуры Татарстана начнет в таком же тоне писать о "русской оккупации и колонизации", которая, к слову, куда реальнее и свежее в памяти татар, чем "татарское иго" для русских? Какой вой в таком случае поднимется во всевозможных "патриотических" кругах, и сколько после этого такой министр задержится на этой должности в нынешних реалиях?

Но почему в таком случае руководство или парламент Татарстана не потребуют, если не отставки Мединского, то по крайней мере, объяснений от него?

Впрочем, все это риторические вопросы, ответы на которые мы знаем заранее - потому что ни ответственности власти перед обществом, ни прав народов и субъектов федерации, ни самой этой федерации в путинской России нет.

* на фото - Владимир Мединский с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым