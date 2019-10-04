Почему Дискин и Соловьев затыкают мусульман России?

Не так давно мы писали о том, как один из ведущих кремлевских пропагандистов - Маргарита Симоньян взялась ранжировать народы России по их пользе и вреду для страны, а когда представители мусульманского сообщества возмутились такой бесцеремонности, указала им на место (https://golosislama.com/news.php?id=36360).

И вот, на днях эта история повторилась снова, только на сей раз мусульманам на их место решили указать представители другого влиятельного лобби в политике и СМИ. Так, сперва председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных отношений Иосиф Дискин (на фото) назвал "врагами" тех, кто распространяет "слухи" о том, что мусульманам России не хватает мечетей и виной тому противодействие их строительству со стороны властей.

Напомним, что с подобным заявлением выступил никто иной как Равиль Гайнутдин (https://golosislama.com/news.php?id=37235), недавно избранный его коллегами по Совету Муфтиев России "главой мусульман России". Получается, что представитель органа, отвечающего за гармонизацию межнациональных отношений, назвал "врагом" чуть ли не лидера одного из крупнейших ее религиозных сообществ, по крайней мере, по одной из версий. «Слухи эти враги распространяют. Ситуация очень спокойная. Если есть выраженное желание мусульманской общины, то надо просить выделить участок. При возникновении проблем стоит обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе. Также часть обращается в Общественную палату. Никаких реальных проблем нет, тем более с мусульманами», – заявил Иосиф Дискин.

То есть, мусульманину в России достаточно просто заявить о проблемах своей общины, высказать свою точку зрения, чтобы быть записанным во враги? Получается, что так, что наглядно дал понять другой влиятельный соплеменник Дискина - Владимир Соловьев, устроивший ксенофобскую обструкцию радиослушателю татарской национальности, назвавшему его "лакеем" и "путиноидом" (где ложь?) https://youtu.be/B73Bty1rjvk

Хотим обратить внимание - радиослушатель из Татарстана адресовал претензии Соловьеву не в связи с его национальностью, а в связи с его политическими взглядами и принципами. В ответ на это он выслушал издевательское глумление над якобы "татарским акцентом", которым должны были быть произнесены эти слова и заподозрен в симпатиях к запрещенному в России ИГИЛ. В связи с чем? Очевидно, в связи со своей национальностью, которую ему было приказано "не позорить". То есть, в то время как слушатель из Татарстана на основании неприглядной деятельности Соловьева, постоянно выпячивающего свою национальность, не называл его "сионистом", а просто констатировал, что он "лакей" и "путинойд", Соловьев перевел дискуссию из гражданско-политической плоскости в национально-религиозную, представив дело так, что любой несогласный с нынешней властью мусульманин является сторонником ИГИЛ.

В обоих случаях налицо отказ мусульманам России в праве на собственное мнение и несогласие в дискуссии. И мы бы не хотели тут выпячивать национальный аспект, но ведь фактически по национальному или религиозному признаку дисквалифицируют и дискриминируют именно мусульман. Причем, опять это делают те, кто считают свое, исторически иммигрантское для России сообщество, привиллегированным в ней, воспринимая миллионы представителей коренных народов России, исповедующих Ислам как бесправных неграждан. При этом, мы не сомневаемся, что у тысяч порядочных евреев это ксенофобское поведение их соплеменников, как и у нас вызывает возмущение. Как и они мы считаем, что каждый гражданин страны имеет право на высказывание своего мнения и оскорблять в ответ его национальность совершенно недопустимо.

И тем не менее, мусульмане, которые в отличие от многих других стран в России являются не мигрантами, а коренными гражданами, живущих на своих исторических землях, должны задаться вопросом - почему их фактический вес в медийном и общественном пространстве этой страны ничтожен по сравнению с весом иммигрантских, но привиллегированных диаспор?